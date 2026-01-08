La Preside, quando andrà in onda la nuova fiction con Luisa Ranieri

Il 2026 di Rai 1 si apre con due nuove serie televisive. Ha già debuttato (domenica 4 gennaio) Prima di noi mentre non tarderà la messa in onda per la seconda novità nel panorama delle fiction di Viale Mazzini. Si avvicina infatti l’appuntamento con La Preside, la nuova serie con Luisa Ranieri nei panni di una coraggiosa dirigente scolastica.

Il personaggio interpretato dall’attrice partenopea si ispira liberamente a Eugenia Carfora, la preside-coraggio di Caivano diventata celebre per il suo impegno educativo e sociale in un’area difficile dell’hinterland napoletano caratterizzata da degrado, criminalità, spaccio di droga e alto tasso di abbandono scolastico.

La Preside, quando va in onda la nuova serie di Rai 1 con Luisa Ranieri

È imminente il ritorno di Luisa Ranieri su Rai 1 con un personaggio e un ruolo diversi rispetto a quello di Lolita Lobosco. L’arrivo de La Preside su Rai 1 è fissato a lunedì 12 gennaio. La nota attrice napoletana si presenterà al pubblico nelle vesti di Eugenia Liguori, una preside che non si rassegna, pronta a interrogarsi e a impegnarsi con tutta se stessa per salvare i suoi ragazzi dalle facili seduzioni della criminalità.

Luisa Ranieri dismette dunque gli abiti della poliziotta per indossare quelli della dirigente scolastica. Come anticipato, il personaggio chiave della fiction è liberamente ispirato a una figura reale: quella di Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Francesco Morano di Caivano (Napoli) capace di impiegare metodi creativi e coraggiosi per convincere gli studenti a tornare a scuola.

La domanda attorno alla quale si articola la trama de La Preside parte da una scommessa che al contempo è un atto di fede: salvare i giovani da un destino di analfabetismo e criminalità attraverso la scuola, anche quando sono i ragazzi i primi a non voler essere salvati. Eugenia Liguori è una preside quarantasettenne con un entusiasmo travolgente e una determinazione fuori dall’ordinario.

Eugenia ha i suoi comandamenti. Leggi non scritte ma da non trasgredire: nessun ragazzo è perduto, cambiare è sempre possibile, mai arrendersi. Forte di queste convinzioni granitiche, al primo incarico come preside la sua scelta cade su una sorta di inferno in terra: l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, al centro di una delle più grandi piazze di spaccio europee.

Una storia di coraggio e impegno civile sul ruolo insostituibile della scuola

L’Ortense ha la triste fama di spiccare per l’assenteismo degli studenti e la penuria di risorse. Una sfida impossibile? Per molti, ma non per tutti. Non per Eugenia, per la quale la “mission impossibile” diventa una missione di vita. Per strappare i suoi studenti alla criminalità la preside non esita a fare di testa sua mettendosi costantemente in pericolo.

Soltanto Vittorio, insegnante di italiano appena giunto dal Nord perché attirato dalla storia difficile della scuola, condivide i suoi metodi coraggiosi e innovativi. Con La Preside Rai 1 porta sul piccolo schermo una storia potente, attuale e legata alla realtà concreta. Così la fiction restituisce valore alla scuola e all’insegnamento come preziosi e insostituibili presidi civili di speranza, legalità e futuro.

La nuova serie targata Rai 1 nasce da un’idea di Luca Zingaretti. La Preside è prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. Sono previste quattro puntate dirette da Luca Miniero. Oltre a Luisa Ranieri, nel cast sono presenti Alessandro Tedeschi, Ludovica Nasti, Francesco Zekga, Pasquale Brunetti, Luigi D’Oriano, Alessandro De Martino, Aurora Venosa, Francesco Bellamoli, Tony Laudadio, Ivan Castiglione, Enzo Casertano e Daniela Ioia.