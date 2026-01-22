La Preside, dove rivedere le puntate della nuova fiction Rai con Luisa Ranieri

La Preside, la nuova fiction targata Rai 1 con Luisa Ranieri nei panni dell’intrepida dirigente scolastica Eugenia Liguori, ha subito conquistato il pubblico. Tematica importante, storia vera, interpreti impeccabili, produzione all’altezza del servizio pubblico. Un mix vincente premiato dagli spettatori della rete ammiraglia.

La serie in quattro puntate ispirata alla storia di Eugenia Carfora, preside coraggio dell’Istituto Morano di Caivano impegnata a strappare i ragazzi dalle seduzioni del crimine nel difficile contesto dell’hinterland napoletano, ha bagnato l’esordio con 4 milioni e 814 mila spettatori (27% di share) nella serata di lunedì 12 gennaio.

Un successo di pubblico prontamente bissato nel secondo appuntamento con le vicende legate ai ragazzi dell’Ortese: il 19 gennaio la fiction di Rai 1 ha radunato 4 milioni e 553 mila spettatori ottenendo uno share del 27,4%. In attesa delle nuove puntate (appuntamento a lunedì 26 gennaio per il terzo atto), dove è possibile rivedere i primi episodi de La Preside?

Dove rivedere le prime puntate de La Preside

La serie diretta da Luca Miniero e ideata da Luca Zingaretti è già disponibile in streaming su RaiPlay. Per rivedere i quattro episodi – da circa cinquanta minuti – delle prime due puntate (12 e 19 gennaio) basterà collegarsi all’indirizzo raiplay.it/programmi/lapreside. Finora sono andati in onda “A ognuno il suo lavoro” (episodio 1), “Il patto” (episodio 2), “Non c’è più tempo” (episodio 3) e “Apri gli occhi” (episodio 4).

Negli ultimi episodi Eugenia, sempre più determinata, ha alzato l’asticella intensificando la sua battaglia contro la dispersione scolastica e lo spaccio nell’Istituto Anna Maria Ortese. Il prezzo da pagare per la preside si è fatto sempre più alto, tra le minacce esterne dei malavitosi e le tensioni interne alla sua famiglia, in particolare con il figlio Andrea.

La preside non si limita più a difendere la sua scuola, come le è stato discretamente consigliato di fare dal maresciallo Corsi. Eugenia è passata all’attacco per strappare gli studenti dalle situazioni di pericolo quotidiano come nel caso di Marita, prigioniera in casa, soggiogata e tiranneggiata da un fidanzato che le vietava di uscire e pretendeva di controllare ogni aspetto della sua vita.

Nel quinto episodio de La Preside Lucia rischierà di inguaiarsi per salvare Nicola. L’intervento di Eugenia sarà risolutivo. Gessica e Tano, ormai conosciuti come i gemelli di Caivano per il loro talento nel canto, faticheranno a non trascurare lo studio. La preside non lesinerà impegno per portare avanti il suo progetto: aprire un istituto alberghiero sfruttando lo spazio occupato abusivamente dalla tintoria del custode Gianni.

Eugenia inizia a sospettare di Corsi

La preside dell’Ortese comincerà a nutrire dei sospetti – sulla scia delle parole sibilline di Giuliana la Vesuviana – su quello che finora è stato il suo principale alleato: il maresciallo Corsi, che rivelerà di avere una vita parallela al limite della legalità. Cosa nasconde il carabiniere? Nel sesto episodio Michele scoprirà la storia tra Lucia e Nicola, finendo per litigare con il suo migliore amico.

Eugenia aiuterà Mario a risollevarsi da un agguato subito da un gruppo di ragazzi. La Procura disporrà finalmente lo sfratto alla tintoria di Gianni, ma non mancheranno le ricadute all’interno dell’istituto. La preside però potrà finalmente inaugurare l’alberghiero. Corsi tuttavia interromperà i festeggiamenti mettendo i sigilli sulla nuova ala della scuola. Al tempo stesso il maresciallo terrà d’occhio Andrea, il figlio minore della preside, per scopi decisamente poco limpidi.