Debutta, a partire da lunedì 7 ottobre 2024, alle 17, su Rai 2, ‘La Porta Magica’. Al timone Andrea Delogu (già padrona di casa di ‘Tim Summer Hits’ su Rai 1 con Carlo Conti), che prenderà per mano i suoi ospiti e li condurrà in un percorso di rinnovamento, avvalendosi, di volta in volta, della collaborazione dei suoi “Angeli”, un cast fisso selezionato per l’empatia, lo stile personale, la riconoscibilità al grande pubblico e la capacità di essere un supporto umano – oltre che tecnico – al cambiamento: il team metterà tutto il proprio sapere, la propria rete di collaboratori e un tocco squisitamente personale nella realizzazione del cambiamento desiderato.

La Porta Magica: le anticipazioni sul nuovo format di Rai 2 con Andrea Delogu

‘La Porta Magica’ mette al centro le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita: dopo aver raccontato in prima persona le loro storie, i protagonisti di puntata saranno guidati in un percorso di trasformazione per rivoluzionare la loro vita.

I cambiamenti avranno a che fare con il look, la sfera fisica, il rinnovamento dell’ambiente in cui si vive, il life style, la cucina e altri aspetti cruciali della loro esistenza.

Le storie, a seconda dei casi e dell’importanza della trasformazione richiesta, saranno raccontate nell’arco di una puntata, con la conclusione e lo svelamento del cambiamento in studio, o seguite nel corso di più puntate, con aggiornamenti periodici e uno svelamento finale in studio.

Un format che, a tratti, ricorda ‘Il Brutto anatroccolo’ fino al più recente ‘Selfie – Le cose cambiano’. Sarà così?!

La Porta Magica: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 2 e Raiplay a partire da lunedì 7 ottobre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.