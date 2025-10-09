“La Pennicanza” pronta a sbarcare su Rai2? La mossa che fa tremare Mediaset

Fiorello potrebbe presto tornare in televisione, è questa l’ultima news che riguarda la Rai e le strategie per battere la concorrenza e guadagnare ascolti. Dopo il successo de La Pennicanza, programma in onda su Radio 2, l’azienda di viale Mazzini potrebbe decidere di ricollocare lo show in televisione.

A riportare quest’indiscrezione è stato il portale Affari Italiani, secondo cui pare che la Rai abbia pensato a Fiorello per risollevare gli ascolti della seconda serata, che starebbero deludendo non poco le aspettative. E così l’idea è quella di posizionare un gigante della televisione, che è riuscito a fare ascolti strepitosi con Viva Rai 2 in un orario – quello di prima mattina – che è praticamente un deserto dal punto di vista dello share.

La Pennicanza approda su Rai 2? L’ultima news sullo show di Fiorello

Pare che La Pennicanza potrebbe arrivare nella seconda serata di Rai 2, Fiorello – che al momento è in pausa con lo show anche su Radio2, dove era stato trasmesso fino a questo momento – potrebbe presto tornare in tv. L’intenzione è proprio quella di dare nuova linfa alla seconda serata Rai, che in questo momento starebbe un po’ vacillando.

E quale persona migliore per compiere “quest’impresa” se non Fiorello? Uno show man la cui bravura è cosa nota e che, con la sua simpatia e gli scherzi telefonici, è riuscito a registrare ascolti record anche nella fascia mattutina. Al momento, però, si tratterebbe solo di un’indiscrezione che non trova alcuna conferma da parte dei diretti interessati. L’ipotesi, però, potrebbe non essere tanto remota, non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno in televisione dello show man.

Considerato, dunque, che La Pennicanza – come programma radiofonico – ha ottenuto buoni risultati, a dimostrazione del gradimento da parte del pubblico, la Rai potrebbe davvero pensare di ricollocare lo show e i suoi conduttori sul piccolo schermo, conquistando così ascolti importanti. Questa strategia, inoltre, potrebbe dare “filo da torcere” a Mediaset, nella battaglia per gli ascolti che, a partire da questa nuova stagione televisiva, è diventata più accesa che mai.

Pare che a viale Mazzini siano decisi a portare il programma in televisione, si vocifera che dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì, alle 23.30. Al momento resterebbe la conferma da parte del conduttore, che dovrà decidere se accettare o meno la proposta. Se La Pennicanza dovesse arrivare su Rai2, sarà sicuramente uno strepitoso successo, è noto come il pubblico adori letteralmente lo show man e il suo modo di fare televisione.

In questo modo la Rai potrebbe conquistare terreno, lo stesso che da settembre ha perso nello scontro tra La Ruota della Fortuna – condotto da Gerry Scotti su Canale Cinque – e Affari Tuoi, game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.