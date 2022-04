Pasqua vuol dire (anche) cioccolata e quindi era difficile non trovare il ‘re del cioccolato’ in qualche speciale ad hoc. Ecco, dunque, che appare in palinsesto La Pasqua di Food Network con Ernst e Frau Knam, in onda oggi, sabato 9 aprile, alle 18:15 in prima tv su Food Network (canale 33). E non poteva essere altrimenti.

Accompagnato dalla sua ‘dolce metà’ Alessandra Mion (sempre più presente al suo fianco e anche ormai titolare di un laboratorio tutto suo), il maestro Knam presenta al pubblico quattro ricette per la Pasqua. Si tratta, ovviamente, delle sue versioni di alcuni grandi classici italiani, con l’aggiunta di una creazione del tutto originale, che direi sia superfluo da provare a casa se si vuole mantenere una certa dignità e anche delle pareti non macchiate di cacao. Le quattro ricette preparate da Knam e da sua moglie sono la torta pasqualina – tradizionalmente una preparazione salata genovese -, la pastiera – grande classico della pasticceria napoletana -, il puzzle siciliano – in onore di una delle regioni più ricche di dolci – e l’uovo di pasqua Pollock.

Se poi aveste voglia di rivedere Ernst e Frau Knam alle prese con le quattro ricette pasquali potete approfittare delle repliche in programma domenica 10 aprile alle 14.00, lunedì 11 aprile alle 15.00, giovedì 14 aprile alle 21.00 (utile per chi vuole cimentarsi in cucina dopo i Sepolcri), quindi sabato 16 aprile alle 10.00 e la domenica di Pasqua, 17 aprile, alle 18.30. Altrimenti potete approfittare dell’OTT Discovery+.

A firmare lo speciale c’è la casa di produzione JumpCutMedia che continua così la sua collabotazione con Discovery, per la quale ha già realizzato diversi cooking show tra cui La Dolce Bottega di Renato, Pasta, Orto e Fantasia e Giusina in cucina, ormai uno dei titoli di ‘tradizione’ per la programmazione cooking di Discovery.

Se avete voglia di mettervi in gioco, le ricette di Ernst e Frau Knam per La Pasqua di Food Network fanno al caso vostro.