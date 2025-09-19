La Notte nel cuore spoiler: il malore di Bunyamin

Le anticipazioni delle prossime puntate de La notte nel cuore rivelano un colpo di scena sorprendente. Emergerà una verità che causerà un malore Bunyamin, l’uomo infatti perderà i sensi. Ma cosa succede? La Notte nel cuore è tra le soap turche di maggiore successo in onda su Canale 5, sin dal suo debutto ha ottenuto l’attenzione del pubblico che non ha mancato all’appuntamento quotidiano, ma anche al prime time settimanale. Protagonisti della dizi Melek e Nuh, i due gemelli ormai adulti, decidono di scoprire la verità sulla madre e del perché li ha abbandonati.

I due però si ritrovano in situazione inaspettate e vengono a conoscenza di alcuni fatti drammatici che condizioneranno il loro vissuto. La madre Sumru sposata con il ricco imprenditore Samet Sansalan ammette di aver avuto una relazione precedente al matrimonio, questo provoca la reazione del marito che la caccia di casa, ma non si perde d’animo e decide di tornare a lavorare e di affrontare la separazione a testa alta. Intanto Melek, incita di Chian decide di chiudere la sua storia con il giovane Sansalan. Nuh invece si riavvicina a Sevilay.

Nelle prossime puntate Nihayet svelerà un segreto che riguarda l’ex genero. La donna stanca dei soprusi che sta vivendo la figlia e le accuse ricevute, deciderà di punire Samet mettendo al corrente la famiglia di un segreto del suo passato. L’uomo non è poi così innocente e non è stato sincero con la moglie, e neanche con i figli. Tuttavia la verità rivelata coinvolgerà Bunyamin che avrà anche un malore.

Bunyamin si sente male: la rivelazione di Nihayet lo sconvolge

Durante la festa di compleanno di Samet, Nihayet inviterà anche Sumru, Nuh, Melek: una presenza finalizzata a riunire tutta la famiglia. L’anziana signora infatti metterà all’angolo Sansalan rendendo pubblico il suo segreto. Cosa nasconde l’imprenditore? Nihavet ha in mano la prova che Samet ha ingannato la moglie e i figli, non ha rivelato di essersi comportato allo stesso modo di Sumru e per questo non può metterla alla gogna.

La donna rivelerà che Samet è il padre di Bunyamin: “Signora Nihayet, guardi, non dica sciocchezze per favore“, questa la risposta dell’albergatore. Ma Nihayet non si farà intimidire e mostrerà il test del dna a tutti, poi chiederà alla figlia di leggere cosa c’è scritto sul certificato: “Sumru, per favore tesoro, prendi quel foglio. Dai. Leggilo ad alta voce così lo sentono tutti”. Sorpresa Sumru ubbidirà alla madre: “Dal confronto dei campioni di Dna, secondo l’analisi, con una probabilità del 99,9% è stato accertato che Samet Sansalan è il padre di Bunyamin Pekdemir”.

“Bunyamin è un Sansalan”, il silenzio della famiglia

La rivelazione di Nihayet lascia tutti senza parole. Nella stanza cade un silenzio inaspettato interrotto solo dalle parole della madre di Sumru che ripete che Bunyamin è un Sansalan. L’uomo non riesce a credere a quanto sentito e sviene. Viene immediatamente soccorso dai presenti, ma è certo che la notizia cambierà diverse cose.

Per ora non ci sono altre anticipazioni ma è certo che la situazione non evolverà a favore della ricca famiglia della Cappadocia, che si troverà ad affrontare l’ennesimo scandalo.