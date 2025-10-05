La notte nel cuore, Mediaset punta tutto sulla soap: raddoppia l’appuntamento

Le soap turche non smettono di far battere forte il cuore ai telespettatori italiani, ormai fan di un filone che continua a regalare prodotti che riescono a catalizzare l’attenzione dalla prima all’ultima puntata. Tra i titoli di maggior successo c’è senza dubbio “La notte nel cuore”, che sta vivendo un momento d’oro e che Mediaset ha deciso di valorizzare ulteriormente con un cambio di programmazione mirato a rafforzarne la presenza nel prime time.

Il pubblico italiano ha premiato la soap con ascolti costanti e una crescita significativa di settimana in settimana. Il merito è per gli intrecci sentimentali e familiari che non conoscono pause, e che riescono a coinvolgere tanto gli spettatori più fedeli quanto chi si avvicina per la prima volta alla serie. Per questo motivo, Canale 5 ha scelto di “spingere” ancora di più il prodotto, inserendo appuntamenti extra che vanno ad arricchire la programmazione autunnale.

Mediaset a quanto pare intende consolidare la leadership serale puntando su un titolo che sia in grado di reggere la concorrenza con le fiction Rai. Non un rischio, ma una scommessa ragionata, visto che i dati Auditel parlano di una sfida sempre più serrata tra la soap e i prodotti di punta della rete rivale.

Un doppio appuntamento per gli appassionati

“La notte nel cuore” tornerà infatti in prima serata giovedì 9 ottobre, con un tris di episodi inediti che promettono colpi di scena e rivelazioni inattese. Ma non è tutto: Mediaset ha annunciato un ulteriore appuntamento domenica 12 ottobre, subito dopo il game show condotto da Gerry Scotti. Un raddoppio che segna la volontà di trasformare la soap in un vero e proprio pilastro della programmazione, sfidando direttamente le proposte della concorrenza.

La battaglia per lo share è più viva che mai. Se da un lato Rai 1 propone titoli di grande richiamo come La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi, dall’altro Canale 5 risponde con la forza della fidelizzazione costruita dalle soap turche. I numeri confermano un equilibrio sorprendente: lo scarto tra le due reti è minimo, a riprova del fatto che il pubblico italiano non si lascia conquistare solo dalla produzione nazionale, ma è pronto a seguire anche storie provenienti da altri Paesi, purché capaci di emozionare.

Le puntate in arrivo non saranno certo senza emozioni. In particolare, giovedì 9 ottobre i riflettori saranno puntati su Sumru, costretta a fare i conti con una scelta dolorosa che metterà a rischio i suoi legami più importanti. A rendere il quadro ancora più drammatico ci penseranno le condizioni di salute di Samet, il cui peggioramento lascerà tutti con il fiato sospeso. La scoperta della necessità urgente di un trapianto di rene aprirà nuovi scenari narrativi e rischierà di cambiare gli equilibri tra i protagonisti.