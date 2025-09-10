La Notte nel cuore, anticipazioni Turchia: chi tenta di uccidersi

La Notte nel cuore è tra le soap turche di maggiore successo in onda su Canale 5. In onda durante il periodo estivo ha ottenuto ascolti rilevanti e sin dalle prime puntate ha ottenuto l’attenzione del pubblico. Passioni, amori, tradimenti, e inganni caratterizzano la trama della serie, che ha un cast d’eccezione. La storia di due gemelli abbandonati da bambini che d’adulti decidono di cercare la madre si rivela ricca di colpi di scena, e ogni evento travolge i personaggi e non solo. Puntata dopo puntata emergono verità inaspettate che lasciano senza parole i telespettatori.

Le anticipazioni turche delle prossime puntate rivelano che non mancheranno i momenti di tensione. E se in Italia il pubblico è in attesa di conoscere cosa succederà a Melek che si trova in carcere dopo aver sparato a Chian ed è in dolce attesa, in Turchia l’attenzione è concentrata su un altro personaggio, finora considerato secondario. A quanto pare tenterà di suicidarsi dando vita ad alcune dinamiche che daranno alla soap quell’effetto sorpresa non prevedibile.

Secondo diversi spoiler Esma si lascerà andare all’attenzioni di Esat, i due vivranno un’appassionante notte di passione. La cameriera si convincerà che il fratello di Cihan l’ama davvero, del resto lui le ha più volte ripetuto di volerla sposare. Nonostante tutto i due terranno la loro relazione segreta e questo per evitare i commenti del resto della famiglia. Solo Nihayet si accorgerà del legame e metterà in guardia Esma. L’anziana signora cercherà di far aprire gli occhi a Esma e le racconterà una storia che ha come protagonista una giovane donna, innamorata del suo capo, sedotta e poi abbandonata. Una storia che turberà particolarmente la cameriera.

La Notte nel cuore, Esma scopre la verità su Esat

“Esat è diverso, lui mi ama davvero“, così risponde la giovane a Nihayet. Esma è certa dei sentimenti che il giovane Sansalan prova per lei e per questo gli regala un ciondolo a cuore spezzato come simbolo del suo amore. Inizialmente Esat si mostra felice per il dono ricevuto e aiuta Esma d indossare la collana, che rappresenta i sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Esat dice di amare la cameriera, ma in pubblico non le dimostra il suo affetto e la tratta con indifferenza, atteggiamento che Esma giustifica. Poi Turkan trova il ciondolo di Esat nel cestino e lo riferisce alla collega. Un gesto che fa cadere Esma nella disperazione, la giovane è convinta che il giovane l’ha presa in giro.

Esma tenta il suicidio

Travolta dalla vergogna e delusa Esma tenta il suicidio. La giovane assume una quantità indefinita di farmaci e sviene a terra: Nihayet e Canan intervengono per soccorrerla e chiamano l’ambulanza. In ospedale i medici riusciranno a salvarla, ma solo perché l’intervento è stato tempestivo.

Nelle puntate in onda in Italia i due giovani non sono ancora una coppia. Fra loro si percepisce un certo feeling, ma Esma è una ragazza timida, mentre Esat non gode di una buona reputazione. Tuttavia mancano molto poco al primo bacio fra i due.