La Notte nel cuore anticipazioni turche: chi è davvero Tahsin

La Notte nel cuore, le anticipazioni turche svelano chi è davvero Tahsin.Non si arresta affatto l’affetto, sempre più forte e sincero, che il grande pubblico italiano manifesta da tempo nei confronti delle soap turche. E così Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare maggiormente su di loro anche per il periodo estivo. Tuttavia per il

La Notte nel cuore, le anticipazioni turche svelano chi è davvero Tahsin.

Non si arresta affatto l’affetto, sempre più forte e sincero, che il grande pubblico italiano manifesta da tempo nei confronti delle soap turche. E così Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare maggiormente su di loro anche per il periodo estivo. Tuttavia per il mese di Agosto che, si sa, per gli italiani è tuttora considerato quello vacanziero per antonomasia, ha previsto un momentaneo stop anche per una molto seguita nell’ultimo periodo.

Stiamo parlando de La Notte nel cuore la cui ultima puntata è andata in onda per ora, sempre in prime time, il 10 Agosto 2025. In ogni caso i suoi numerosissimi estimatori, possono dormire sonni tranquilli. Difatti la loro amata soap tornerà ben presto a fare loro compagnia la domenica sera in prima visione per il nostro Paese alle 21 e 30. A quanto pare il fischio d’inizio è previsto per il 21 Settembre 2025.

Se così fosse dovrebbe direttamente scontrarsi a livello di Auditel con la terza e super attesa stagione di Cuori, trasmessa su Rai 1 e che vede tra gli indiscussi protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari. Al di là di ciò gli amanti de La Notte nel cuore possono riguardarsi gli episodi già trasmessi, in maniera totalmente gratuita, su Mediaset Infinity.

La Notte nel Cuore, chi è davvero Tahsin

Fatto sta che ora come ora a lasciarli senza parole sarà ciò che ci raccontano le anticipazioni turche. Leggendole con grande attenzione, infatti, si scopre che finalmente si potrà sapere chi sia davvero Tahsin. Si tratta di una realtà assolutamente sconvolgente che cambierà non solo la sua vita ma anche quella di altri personaggi, compresi alcuni molto amati dai telespettatori.

Cominciamo con il dire che si parlerà di una verità molto scomoda, che emergerà dal suo passato, decisamente difficile e sofferto. Per prima cosa Tahsin confiderà, in lacrime e con il cuore spezzato in mille pezzi, a Nuh il suo più grande segreto che ora ha deciso di non tacergli mai più. Gli faceva troppo male celarlo e ha compreso che sia giunto il momento per farlo emergere e che il giovane sia la persona giusta per conoscerlo.

In sostanza la sua mamma è stata presa con la forza dal padre di Samet e di Hikmet, che poi ha voluto nascondere il suo peccato licenziando e, non contendo, pure calunniando pesantemente la donna. Inoltre Tashin svelerà al ragazzo la sua vera identità, ovvero il fatto che sia il fratello di Samet e di Hikmet.