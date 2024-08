La Notte dei Serpenti 2024 in tv: la seconda edizione in onda su Rai 2

Questa sera, venerdì 23 agosto 2024, su Rai 2, andrà in onda la seconda edizione de La Notte dei Serpenti, il concerto ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Alla conduzione, troveremo Andrea Delogu. La serata andrà in onda in contemporanea anche su Rai Radio 1, con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Il concerto si è tenuto lo scorso 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, alla presenza di 20mila spettatori. Lo spettacolo, che per quanto riguarda la messa in onda è stato prodotto da Aut Aut, è stato ripreso da tredici telecamere e da due droni in 4k.

La Notte dei Serpenti 2024: cantanti, scaletta, ospiti

Sul palco, insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi, sono saliti molti nomi del panorama musicale italiano e internazionale che hanno prestato le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, rivisitati in chiave moderna.

Il primo ospite della serata è stato Al Bano che si è esibito con Nel sole e, successivamente, con I cigni di Balaka.

Noemi, invece, ha cantato la sua hit Sono solo parole, brano che ha segnato il debutto del maestro Enrico Melozzi alla direzione dell’orchestra del Festival di Sanremo, e successivamente il brano Addio addio amore.

Filippo Graziani, invece, ha reso omaggio a suo padre Ivan, cantautore nato a Teramo, interpretando Taglia la testa al gallo, Ninna nanna dell’uomo e Pigro.

Umberto Tozzi, invece, si è esibito con Gente di Mare, Gloria, Tu e con Te vuje bene, un’inedita versione di Ti amo con il ritornello riscritto in dialetto abruzzese.

Colapesce Dimartino, invece, hanno trasformato la loro hit Musica Leggerissima nella versione in abruzzese dal titolo Canzone Spensierate e, successivamente, hanno prestato le loro voci al canto abruzzese Tutte le funtanelle.

Sul palco dello Stadio del Mare, sono saliti anche i Coma_Cose che si sono esibiti con i singoli Malavita e Fiamme negli occhi.

Giovanni Caccamo, invece, ha reso omaggio a Franco Battiato, cantando La Cura, e, successivamente, ha celebrato la musica abruzzese, intonando il canto popolare Maremaje.

Altri canti popolari eseguiti durante la serata sono stati All’Orte, Li Misciarule, Marattè, Cicirinella, La Capamarite, Marrocche e Frusce, La Jerva A Lu Cannette e La Figlia Me.

Enrico Melozzi, invece, che nel corso della serata ha diretto l’Orchestra dei Serpenti, ha presentato al pubblico La notte scura, brano inedito scritto in omaggio alla sua terra (il direttore d’orchestra, violoncellista e compositore 47enne è nato a Teramo).

A chiudere la scaletta, Vola Vola.

Tra gli ospiti del concerto, anche la cantautrice e musicoterapista Lara Molino, a cui è andato il premio Serpente D’Oro per aver contribuito a sdoganare e diffondere la lingua abruzzese otre i confini regionali. Altri riconoscimenti, sono andati alla coreografa Lusymay Di Stefano e alla corista Federica Tollis.

Grazie alla collaborazione con ARCA – Associazione Regionali Cori Abruzzesi, inoltre, 18 cori abruzzesi sono stati coinvolti nello spettacolo.

In diversi comuni dell’Abruzzo, infine, verranno allestiti dei maxischermi per seguire l’evento televisivo: in Piazza Duomo ad Atri (Teramo), in Piazza Garibaldi a Caldari di Ortona (Chieti) e nelle piazze principali di Mutignano (Teramo) e a Castelvecchio Subequo (in provincia de L’Aquila).