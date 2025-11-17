La Nazionale Italiana vince solo in tv, La Notte nel Cuore al 14,4% su Mediaset. Che Tempo Che Fa sul podio dei programmi più visti. I dati Auditel del 16 novembre 2025

La Nazionale Italiana perde rovinosamente contro la Norvegia, aspettando i Playoff per capire se gli Azzurri andranno o no al Mondiale, ma ottiene il record di ascolti della serata. L’Auditel premia Gattuso e i suoi ragazzi, magra consolazione per quanto visto sul campo. Davanti alla televisione, però, l’Italia del calcio totalizza il 34,3% di Share. Sinner, nel pomeriggio, su Rai2 è riuscito a ottenere – nel corso della sfida con Alcaraz – il 28,7% di Share.

Percentuali che confermano come lo sport, sul piccolo schermo, fagociti tutto il resto a prescindere dalla fascia oraria. Tornando alla sera della domenica, su Mediaset, La Notte nel Cuore arriva al 14,4% di Share. La soap di Canale 5 cerca di resistere. Anche se il divario con la sfida qualificazione Mondiale è netto, quasi impietoso. Sono due programmi diversi, anche con aspettative largamente ridimensionate. Un rischio che, dalle parti di Cologno Monzese, conoscevano e conoscono bene.

La Nazionale Italiana prende tutto, Mediaset resiste con La Notte nel Cuore

Rai2, dopo il trionfo – in termini di ascolti e non solo – Sinner, si rifugia in Quello che non so di te arrivando al 4,4% di Share. Meglio Report sulla terza rete di Viale Mazzini, Sigfrido Ranucci e le sue inchieste garantiscono al canale il 7,3% di Share. Fuori Dal Coro, su Rete 4, resta al 5,8% di Share. L’amore bugiardo, su La7, conquista l’1,6% di Share.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, invece preferisce Una famiglia all’improvviso ottenendo l’1,4% di Share. Italia Uno supera il 5% di Share, arrivando al 5,1%, con Aldo Giovanni e Giacomo. Il film Odio L’estate si conferma una certezza per gli appassionati. Così come una certezza, per Warner Bros Discovery, è Che Tempo Che Fa: il talk show di Fabio Fazio arriva all’8% di Share, confermandosi sul podio dei programmi più visti della serata, anche grazie a picchi del 10%.

Che Tempo Che Fa, record stagionale per Il Tavolo. Gerry Scotti frenato da Gattuso

Record, inoltre, per il segmento di programma de Il Tavolo arrivato al 9,5% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano si compone di Greenland, scelto dal Canale 20, che porta l’1,4% di Share. Rai4 punta su Il maestro giardiniere che ottiene l’1% di Share. Lo supera leggermente Il lupo e il leone su RaiMovie all’1,1% di Share. Meglio Pieraccioni, su Cine34, con Se son rose all’1,4% di Share.

La Ruota della Fortuna “sgonfiata” dagli Azzurri nel preserale: Gerry Scotti tiene botta e chiude l’anticipo di prima serata al 21,7% di Share. Stop forzato, a causa dell’impegno azzurro, per Stefano De Martino con Affari Tuoi che torna all’inizio della nuova settimana televisiva. Quando la sosta Nazionale sarà solo un ricordo, non ancora lontano, e le percentuali torneranno su standard più noti e flussi maggiormente gestibili. Non sono da escludere, però, ulteriori colpi di scena.