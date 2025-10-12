La Nazionale Italiana spiazza tutti, Tu Sì Que Vales e Ballando con Le Stelle restano indietro. I dati Auditel dell’11 ottobre 2025

La Nazionale Italiana di Calcio incassa una vittoria importante anche negli ascolti. Gli Azzurri di Rino Gattuso ottengono un successo fondamentale per il cammino di qualificazione Mondiale e arrivano a totalizzare, in termini di ascolti, il 36,5% di Share. Ovvero 6 milioni e 588mila spettatori. Numeri da capogiro che nessun programma della generalista, in questo momento storico, è in grado di fare.

A tal proposito: Ballando con Le Stelle, in scia ai ragazzi di Gattuso, ottiene il 24,1%. Questo vuol dire che il pubblico, terminata la partita contro l’Estonia, ha cambiato canale guardando altrove. Infatti Tu Sì Que Vales, trasmissione di Maria De Filippi, ha volutamente spostato in avanti la lipsync battle con i vip per non andare contro la Nazionale. Mossa, tra le altre, che gli vale il 27,5% di Share.

La Nazionale prende tutto anche in fatto di ascolti, un passo indietro per Tu Sì Que Vales e Ballando con Le Stelle

Canale 5 stacca ancora Raiuno in termini di show. Rai2, invece, sfiora il 4% di Share grazie a Ti Vorrei come Mia Figlia. Su Italia Uno L’Era Glaciale 3 – L’alba dei Dinosauri resta in scia: 4,2%. Rai3 scala di un punto con Sapiens – Un solo pianeta: 3,1% di Share con 479.000 spettatori. Rete4 punta su Uno di Noi e arriva al 2,3% di Share. La7 non cambia i suoi piani, anche con la Nazionale in palinsesto sceglie Gramellini: In Altre Parole sfiora il 5% di Share con 900.000 spettatori.

TV8, con 4Ristoranti, raggiunge il 2% di Share. Si difende Accordi&Disaccordi sul Nove totalizzando il 2,3% di ascolti con 360.000 spettatori. Il resto del palinsesto generalista italiano è diviso equamente tra il Canale 20 che punta su King Arthur, Rai4 che vira su La Baia del Silenzio, Iris ripropone Al Vertice della Tensione e RaiMovie con EasyGirl.

La Ruota della Fortuna in balia degli Azzurri

Un sabato televisivo all’insegna dei grandi eventi con La Nazionale Italiana a fare da outsider sin dal preserale: La Ruota della Fortuna, infatti, perde qualche punto ma approfitta dell’assenza di Affari Tuoi. Gerry Scotti e Samira Lui chiudono al 22,5% di Share.