La Nazionale Italiana prende tutto, La Notte nel Cuore largamente staccata su Mediaset. I dati Auditel del 14 ottobre 2025

Italia-Israele raccoglie il massimo risultato con il minimo sforzo. Non stiamo parlando della prestazione in campo, ma degli ascolti sul piccolo schermo. I ragazzi di Gattuso, oltre ad aver raggiunto i Playoff per la Qualificazione al Mondiale, rappresentano anche il programma più visto della serata: la partita contro Israele conquista, infatti, il 36,2% di Share. Gli spettatori che hanno ammirato le gesta della Nazionale Italiana di Calcio sono 7.666.000.

Un numero irraggiungibile per la concorrenza. A cercare di resistere al ciclone azzurro su Canale 5 c’era La Notte nel Cuore. Mediaset, nel martedì della Nazionale, totalizza il 15,1% di Share. Al netto di tutto, resta un buon risultato visto che contro i ragazzi di Gattuso qualsiasi programma sarebbe andato in difficoltà. Freeze – Chi Sta Fermo Vince! arriva al 2,9% di Share.

L’Italia s’è desta anche in tv, La Notte nel Cuore arranca di fronte agli azzurri

Il gioco di Nicola Savino, in una serata complicata per il palinsesto generalista italiano, rosicchia qualche punto su Rai2 e conquista spettatori per resistere nella sua collocazione abituale. Su Italia Uno, invece, Greenland raggiunge il 4,4% di Share. Su Rai3 I Figli degli Altri si ferma al 3,2%. Rete 4, invece, punta ancora sul talk show politico: È Sempre Cartabianca raggiunge il 4,6% tra dibattiti e ospiti in studio.

L’informazione premia anche La7: Giovanni Floris, con DiMartedì, ottiene l’8,2% di Share. Ormai le percentuali del programma sono solide e non scendono mai sotto certi standard. Tiene X Factor in replica su TV8: lo Share è pari al 4,3%. Dimezza, invece, il Nove con OnlyFun – Comico Show che arriva al 2%. Il resto del palinsesto italiano vede La Mummia sul Canale 20, Il Nome della Rosa su Rai4 e Un Dollaro D’Onore su Iris. RaiMovie e RaiPremium, invece, scelgono Il Discorso del Re e Il Faro dei Ricordi.

Gerry Scotti resiste nel preserale

Le percentuali dei rispettivi contenuti sono equamente divise. Chi resiste, invece, è Gerry Scotti nel preserale. La Ruota della Fortuna – senza Affari Tuoi in concorrenza – tocca quota 23,5%. Il gioco di Canale 5 perde qualche punto per via della Nazionale Italiana di Calcio ma resta su ugualmente una soglia di gradimento molto alta.