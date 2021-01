Seconda e ultima puntata, questa sera, su Rai Uno, in prima serata, per “La musica che gira intorno“, show condotto da Fiorella Mannoia.

Dopo l’esordio della scorsa settimana, la cantante torna al timone su Rai 1 venerdì 22 gennaio alle 21.25, per l’ultimo appuntamento con il programma che celebra la musica e il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita.

Da Cinecittà World, anche questa sera, ci saranno una serie di ospiti importanti del mondo della musica, televisione e cinema che si presteranno ad interagire con la conduttrice di questi show, tra monologhi, duetti e dialoghi sul palco. Ecco i nomi annunciati per la seconda puntata: Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero.

Il senso del programma, il cui titolo omaggia una nota canzone di Ivano Fossati, è quello di costruire un racconto fatto di musica e canzoni, grazie a Fiorella e agli ospiti dello show, per emozionare e far riflettere i telespettatori, rievocando i ricordi più importanti delle storie personali e collettive.

Durante la prima puntata, col debutto de “La musica che gira intorno“, Fiorella Mannoia ha dichiarato il grande ruolo della musica nella vita di tutti noi.

“C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… la nostra musica”