La miniserie Il Turco è disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

Dopo aver emozionato il pubblico di Canale 5, Il Turco con Can Yaman arriva in esclusiva streaming su Mediaset Infinity fino al 29 aprile.

La miniserie Il Turco, con protagonista Can Yaman, arriva in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Dopo il passaggio in prima serata su Canale 5 in due prime serate, tutti gli episodi della miniserie saranno disponibili da oggi fino al 29 aprile, un’occasione per poter vivere o rivivere ancora una volta la potente storia di Hasan e Gloria in qualsiasi momento, comodamente in streaming.

Ambientata nel 1683, Il Turco racconta la storia di Hasan (Can Yaman), un giannizzero ottomano che sfugge da una condanna a morte durante l’assedio di Vienna e trova rifugio a Moena, dove intreccia una passione travolgente con Gloria, interpretata da Greta Ferro.

La serie, un coinvolgente period-drama che intreccia amore, lotta e coraggio in un contesto storico ricco di emozioni, è scritta da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim e diretta da Uluç Bayraktar, distribuita dalla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment. Nel cast, oltre a Can Yaman e la già citata Greta Ferro, ci sono Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce), Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis), Slavko Sobin (Django e Kaos) e Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).