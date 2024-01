Le celebrazioni per i 70 anni della Rai passano anche dalla fiction: con La luce nella masseria, in onda domenica 7 gennaio 2024 alle 21:25 su Raiuno, si vuole raccontare la storia di una famiglia che s’intreccia alla diffusione, negli anni Sessanta della televisione non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli paesi, quelli che stanno vivendo con preoccupazione le novità introdotte dal progresso. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La luce nella masseria, quante puntate sono?

La produzione è in realtà un film-tv, quindi composto da una sola puntata della durata di circa 100 minuti, in onda domenica 7 gennaio 2024.

La luce nella masseria, trama

Le foto de La luce nella masseria, il film-tv su Raiuno Guarda le altre 2 fotografie → I Rondinone sono una famiglia numerosa e unita che, sotto la guida del patriarca Eustachio (Renato Carpentieri), ha sempre fatto fronte comune alle avversità e da decenni lavora la terra e vive dei frutti della propria fatica. Una vita dura, a volte durissima, ma per l’undicenne Pinuccio (Giovanni Limite) è impastata di magia e di sogni, come quello di avere un televisore, che nel 1962 si possono permettere solo le poche famiglie benestanti della città.

L’eroe di Pinuccio è suo zio Vincenzo (Domenico Diele): il più forte, il più simpatico ma anche il più moderno e al passo con i tempi. Essendo anche un bel ragazzo, è conteso da due donne: Giuseppina (Ilenia Gienpra) e Imma (Aurora Ruffino). Un giorno però lo zio, durante una festa nel cortile della masseria, si accascia a terra. La diagnosi è grave: sclerosi a placche (oggi nota come sclerosi multipla).

Costretto a smettere di lavorare nei campi, Vincenzo presto si ritrova su una sedia a rotelle. Pinuccio guarda sgomento la trasformazione del suo supereroe e assiste al disfacimento della sua vita sentimentale: mentre la prorompente Giuseppina s’impaurisce e si allontana, la timida Imma – che sarebbe felice di restare accanto a Vincenzo anche in quelle condizioni – viene “rifiutata” dal giovane che non vuole rovinarle il futuro.

La famiglia, preoccupata dall’avvenire di Vincenzo, per assicurargli una vita normale, gli compra una tabaccheria in città, proprio accanto a un negozio di televisori che diventa meta fissa di Pinuccio. La malattia di Vincenzo, la decisione di un altro fratello di lasciare la vita dei campi a favore della fabbrica e la morte del patriarca Eustachio innescano i litigi legati all’eredità e portano la famiglia Rondinone a valutare la vendita della masseria a Mariano (Yari Guglicci), un imprenditore che si dice abbia fatto fortuna vincendo alla Lotteria Italia e che vuole costruirvi una fabbrica di cemento.

A seguito delle divisioni oramai insanabili si decide per la vendita. E la data del passaggio di proprietà viene fissata al 7 gennaio 1963. È chiaro a tutti che, una volta venduta la proprietà di famiglia, nessuno avrà più occasione di riallacciare i rapporti con gli altri e ognuno andrà avanti per la propria strada.

La notizia della vendita della masseria e la disgregazione della famiglia fanno precipitare Pinuccio in un grande sconforto. Anche Vincenzo, che nel frattempo ha avuto il coraggio di sfidare il futuro accanto a Imma, capisce che non si può mollare così.

Che bisogna far di tutto per riunire la famiglia. Ecco allora l’idea: forse niente è perduto e la masseria può ancora essere la casa dove lavorare e vivere tutti insieme. Vedere i figli di nuovo felici farà riscoprire il valore delle relazioni umane e familiari.

La luce nella masseria, cast

Domenico Diele: Vincenzo Rondinone

Aurora Ruffino: Imma

Giovanni Limite: Pinuccio

Giusy Frallonardo: Damianina

Carlo De Ruggieri: Carismo

Renato Carpentieri: nonno Eustachio

Elvira Camarrone: Marietta

Nando Irene: Michele

Yari Gugliucci: Mariano

Alessandro Giallocosta: dottore

Viviana Altieri: Margherita

Lia Trivisani: Bruna

Adele Conte: Anna

Antonio Trucco: Ueluccio

Aldo Mastrillo: Giovanni

Ilenia Ginefra: Giuseppina

Erminio Truncellito: Ciccillo

Antonio Vincenzo Andrisani: notaio

Francesco Zaccaro: antennista

La luce nella masseria, registi e sceneggiatori

Il film-tv è stato diretto a quattro mani da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. “Un film a quattro mani e già questo rende per noi La luce nella masseria un’esperienza diversa”, hanno commentato. “Abbiamo fatto in carriera alcune serie tv insieme, dividendoci le puntate, ma questa volta è stato diverso. Due registi che dovevano diventare uno. Abbiamo messo in gioco tutto l’affiatamento che abbiamo, anche come coppia, per arrivare a un unico punto di vista su questo racconto così delicato. […] Abbiamo girato realmente molte scene nelle case originali dei sassi di Matera. Con grande cura abbiamo ricostruito quel mondo che in quegli anni viveva ancora senza acqua corrente, senza servizi igienici e con gli animali dentro casa per scaldarsi”.

Il film-tv nasce da un’idea di Saverio D’Ercole (Black Out), che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura con Salvatore Basile (Un passo dal cielo) e Roberto Moliterni. A produrre, Luca Barbareschi per Èliseo Entertainment, in collaborazione con Rai Fiction e con il contributo di Lucana Film Commission.

La luce nella masseria, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato girato proprio a Matera, dov’è ambientata la storia, nel maggio 2023.

La luce nella masseria, libro

A gennaio 2024, in concomitanza con il film-tv, è uscito anche un libro omonimo, che racconta la storia che ha ispirato la fiction. A scriverlo, Saverio D’Ercole e Roberto Moliterni, entrambi di Matera. Il libro è edito da Mondadori.

La luce nella masseria, trailer

La luce nella masseria Posted by Giuseppe D'Avino on Friday, January 5, 2024

La luce nella masseria, colonna sonora

Le musiche originali del film-tv sono a cura di Carmine Padula, per edizioni Rai Com.

La luce nella masseria su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere La luce nella masseria in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.