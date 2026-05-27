“La Lucarelli lascia Ballando con le Stelle”. Allarme per Milly Carlucci (e scatta il toto nome per la sostituzione)

Il calciomercato della televisione vive di suggestioni, sussurri e clamorosi ribaltoni estivi, ma lo scenario che si sta delineando nelle ultime ore ha il sapore di un terremoto mediatico a reti unificate. L’indiscrezione, rilanciata da Affari Italiani, è di quelle pesanti: Selvaggia Lucarelli potrebbe essere la nuova conduttrice di un’Isola dei Famosi totalmente rivoluzionata.

Se il corteggiamento di Cologno Monzese dovesse andare in porto, non assisteremmo semplicemente a un cambio di casacca, ma a una vera e propria dichiarazione di guerra culturale a colpi di share. Pier Silvio Berlusconi potrebbe così mettere a segno un’operazione strategica non indifferente, portando il volto più divisivo del giornalismo televisivo al timone di un reality che cerca disperatamente una nuova identità. Uno spostamento che, per ovvie ragioni di calendario e contratti, creerebbe un effetto domino immediato dall’altra parte del Tevere.

In casa Rai, il condizionale è d’obbligo, ma l’allarme è già scattato. L’eventuale addio della giurata più agguerrita lascerebbe Viale Mazzini orfana del suo principale motore di tendenze e discussioni social. Per anni, la padrona di casa di Ballando con le stelle ha difeso la propria punta di diamante da ogni tempesta, consapevole che una giuria senza la sua spina nel fianco perderebbe gran parte del proprio mordente. Se questa transizione dovesse concretizzarsi, la televisione pubblica si troverebbe a fare i conti con un ridimensionamento dell’allure proprio mentre i tecnici sono al lavoro a Saxa Rubra per ricostruire lo sfarzo dello storico Auditorium del Foro Italico.

Il grande bivio di Ballando: l’ipotesi della rivoluzione totale in giuria

Davanti a questo scenario, la produzione del talent di Rai1 si troverebbe di fronte a un bivio strategico che potrebbe ridisegnare completamente il sabato sera autunnale. La strada più prudente vedrebbe la semplice sostituzione della poltrona vacante, ma nei corridoi si fa sempre più insistente la voce di un rimpasto profondo, quasi totale, capace di salvare solo le colonne storiche del programma considerate storicamente inamovibili. Le percentuali ad oggi pendono verso il rinnovamento drastico del bancone, una mossa audace per rinfrescare un meccanismo che rischia di ripetersi.

Il gioco dei nomi per il dopo-Lucarelli è già diventato il passatempo preferito degli addetti ai lavori, tra autocandidature più o meno velate e sogni proibiti dei vertici aziendali. I nomi che si susseguono sono molteplici: da Francesca Fagnani a Barbara D’Urso, da Luca Barbareschi e Diletta Leotta. Per il momento le bocche restano rigidamente cucite e nessuna decisione ufficiale verrà presa prima dell’estate.

La sensazione, però, è che la diplomazia televisiva sia già a pieno regime: se le tessere del mosaico dovessero incastrarsi come da rumors, ci aspetta una stagione in cui la sfida a colpi di share inizierà molto prima dell’accensione delle telecamere.