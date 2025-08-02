La legge di Lidia Poët, finite le riprese dell’ultima stagione: l’annuncio di Netflix

La Legge di Lidia Poet torna con la sua terza stagione, dopo diverse puntate all’insegna di battaglie legali e rivoluzioni. Le riprese della serie Netflix si sono concluse ufficialmente ed è quindi partito il conto alla rovescia per la messa in onda degli epodi finali, che sono previsti per il 2026. Nel frattempo, la piattaforma streaming ha divulgato le prime immagini ufficiali del capitolo conclusivo di una serie che ha subito ottenuto un incredibile successo su scala nazionale.

La trama della terza stagione

Per il terzo anno, Matilda De Angelis torna nei panni di Lidia Poet, considerata una pioniera della giustizia oltre che simbolo di emancipazione femminile in un periodo in cui l’Italia non è ancora pronta per le donne libere e indipendenti. In queste nuove puntate, Lidia si trova ad affrontare il suo caso più difficile, quello avvenuto nel 1887 a Torino. Il fratelli Enrico, ora deputato, tenta infatti di far approvare in Parlamento la legge che potrebbe dare a Lidia il diritto di esercitare come avvocata, ma intanto lei si trova coinvolta in un episodio inaspettato. La sua più cara amica Grazia Fontana è accusata di aver ucciso il marito e, essendo convinta della sua innocenza e della natura difensiva del gesto, la protagonista affronta un’aula di giustizia dominata soprattutto dagli uomini ma anche una società che non crede alle parole delle donne.

Il tutto è reso ancora più difficile quando Fourneau, con cui Lidia ha una relazione non ancora risolta, viene nominato pubblico ministero. In più c’è il ritorno di Jacopo, ora con una nuova compagna, che si dice pronta a raccontare il processo più mediatico del tempo e anche a rimettere in discussione il cuore di Lidia. “Sempre più irrefrenabile, sempre più appassionata e tagliente. Sempre più Lidia!“, si legge nel comunicato ufficiale divulgato dal canale streaming Netflix.

Il cast tra new entry e addii

La protagonista è appunto Matilda De Angelis, ma accanto a lei ci sono volti famosi come Pier Luigi Pasini, Sara Lazzaro e Gianmarco Saurino. Tra le new entry arrivano anche Liliana Bottone, nei panni di Grazia Fontana, e Ninni Bruschetta che interpreta il Procuratore del Re Cantamessa. Prodotta da Groenlandia (Gruppo Banijay) e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, la serie mantiene la regia di Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, a cui si aggiungere anche – per questa nuova stagione – Jacopo Bonvicini. Iuculano e Orsini firmano inoltre la sceneggiatura di questo capitolo finale.