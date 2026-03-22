‘La legge di Lidia Poët’, dove vedere la stagione finale e gli ultimi 6 episodi

La terza e ultima stagione di La Legge di Lidia Poët arriva su Netflix il 15 aprile, con sei episodi ricchi di emozioni e sfide. Lidia Poët, interpretata da Matilda De Angelis, si trova a difendere la sua amica accusata di omicidio, mentre affronta un dilemma sentimentale tra Jacopo e Fourneau. Un finale che unisce giustizia, amore e riflessioni sociali.

Dal 15 aprile, Netflix offrirà agli spettatori l’attesissimo finale di La Legge di Lidia Poët, con i sei episodi conclusivi della serie che ha appassionato milioni di fan.

Interpretata da Matilda De Angelis, la protagonista Lidia Poët ritorna con una nuova e complessa serie di sfide, dove il confine tra giustizia e ingiustizia si fa sempre più sfumato.

La serie, creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, e prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia, società del Gruppo Banijay, ha visto un’evoluzione dei temi trattati, legandoli alle problematiche sociali e culturali del tempo, ma con un forte focus sulle dinamiche interpersonali di Lidia e dei suoi affetti.

In questa stagione finale, ci troviamo nel 1887, un periodo cruciale per Lidia e il suo percorso legale e personale.

Enrico Poët, fratello di Lidia, è ora deputato e impegnato a portare la causa della sorella in Commissione, ma la tensione cresce quando un caso particolarmente scottante coinvolge la sua più cara amica, Grazia Fontana, accusata dell’omicidio del marito.

La difesa di Grazia, incentrata sulla legittima difesa, si trasforma in una battaglia legale titanica, con Lidia determinata a dimostrare che la violenza subita dalla donna giustifica l’omicidio.

Ma sarà difficile, soprattutto con una giuria di soli uomini e un’opinione pubblica che ancora lotta con i pregiudizi sociali dell’epoca.

Un finale tra giustizia e sentimenti: l’equilibrio tra vita privata e carriera

Nel frattempo, la vita sentimentale di Lidia si fa ancora più complessa. Sebbene continui a frequentare Pierluigi Fourneau (interpretato da Gianmarco Saurino), il suo cuore sembra ancora teso tra il desiderio di vivere una relazione più autentica con Jacopo Barberis (Eduardo Scarpetta), il giornalista che non ha mai smesso di amarla.

La serie pone una riflessione centrale: è possibile trovare un equilibrio tra giustizia, carriera e vita privata in un mondo dominato da disuguaglianze sociali e politiche?

In questa stagione finale, Lidia è chiamata non solo a difendere la giustizia, ma anche a prendere una decisione fondamentale riguardo ai suoi sentimenti, affrontando la domanda che ha sempre evitato: chi è l’uomo giusto per lei?

Le tensioni si intrecciano, portando il pubblico a chiedersi se Lidia riuscirà a trovare la pace con se stessa, continuando la sua lotta per la giustizia, l’amore e la parità di genere.

Accanto alla protagonista, il cast della serie si arricchisce di nuovi volti, tra cui Liliana Bottone e Ninni Bruschetta, nei ruoli di Grazia Fontana e del Procuratore del Re Cantamessa.

La regia è affidata a Letizia Lamartire, Pippo Mezzapesa e Jacopo Bonvicini, confermando la qualità della narrazione e delle atmosfere che hanno reso La Legge di Lidia Poët una serie di grande successo.