Poco più di un anno fa gli abbonati a Netflix hanno fatto la conoscenza di una giovane donna d’altri tempi ma molto vicina alla nostra epoca per determinazione e valori: La Legge di Lidia Poët 2 continua quindi a raccontarci le avventure della prima donna ad entrare, dopo non poche fatiche, nell’Ordine degli avvocati del nostro Paese. Una serie tv che si ispira a un personaggio realmente esistito, ma che per l’occasione è stato romanzato il giusto, per dare vita ad un legal drama capace di conquistare non solo l’Italia. Com’è la seconda stagione? Per scoprirlo, continuate a leggere!

Quando esce La Legge di Lidia Poët 2?

La seconda stagione della serie tv, produzione originale di Netflix Italia, esce mercoledì 30 ottobre 2024, con tutti gli episodi disponibili.

A che ora esce La Legge di Lidia Poët 2?

L’orario di uscita della serie in Italia è alle 09:00.

La Legge di Lidia Poët 2, il cast

Il cast della seconda stagione conferma gli e le interpreti già visti nella prima stagione, a cui si aggiunge Gianmarco Saurino.

Matilda De Angelis è Lidia Poët, la protagonista: un’avvocata che combatte per ottenere l’inserimento nell’Ordine degli avvocati italiano, e che intanto lavora nello studio legale del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino);

la protagonista: un’avvocata che combatte per ottenere l’inserimento nell’Ordine degli avvocati italiano, e che intanto lavora nello studio legale del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino); Eduardo Scarpetta è Jacopo Barberis , giornalista e fratello di Teresa (Sara Lazzaro), che entra in sintonia con la protagonista e che aiuta durante i casi di cui si occupa;

, giornalista e fratello di Teresa (Sara Lazzaro), che entra in sintonia con la protagonista e che aiuta durante i casi di cui si occupa; Pier Luigi Pasino è Enrico Poët, fratello di Lidia e a capo di uno studio legale a Torino;

fratello di Lidia e a capo di uno studio legale a Torino; Sara Lazzaro è Teresa Barberis, moglie di Enrico, donna conservatrice;

moglie di Enrico, donna conservatrice; Sinéad Thornhill è Marianna Poët, figlia di Enrico e Teresa, molto vicina agli ideali della protagonista;

figlia di Enrico e Teresa, molto vicina agli ideali della protagonista; Dario Aita è Andrea Caracciolo, amante di Lidia;

amante di Lidia; Gianmarco Saurino è il procuratore Fourneau.

La Legge di Lidia Poët 2, la trama

A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce.

Lidia ha chiuso completamente con l’amore, tanto più con Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. Ma Jacopo e Lidia sono costretti a rivedersi per condividere, loro malgrado, un’indagine segreta che li riguarda da vicino, riscoprendo la complicità e il divertimento che li lega da sempre.

A dare filo da torcere il nuovo Procuratore del Re, Fourneau, un uomo delle istituzioni che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali.

Nei sei nuovi episodi Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e senza mezzi termini, ma non per questo senza mai mettersi in discussione.

La Legge di Lidia Poët 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Netflix li mette tutti a disposizione da mercoledì 30 ottobre.

La Legge di Lidia Poët 2, regista e sceneggiatori

A dirigere i nuovi episodi sono Matteo Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa. La serie tv è stata creata da Guido Iuculano (Romulus, Tutto Può Succedere) e Davide Orsini (Generazione 56K), che hanno scritto anche le sceneggiature con Flaminia Gressi (Inganno). A produrre Matteo Rovere per Groenlandia (società del Gruppo Banijay).

Dov’è girato La Legge di Lidia Poët 2?

Le riprese della serie sono avvenute da giugno a ottobre 2023 in Piemonte. Nello specifico, il set è stato allestito in numerosi luoghi di Torino, Carignano, Asti e Venaria, tra cui Palazzo Saluzzo Paesana, Palazzo Carignano, Villa Malfatti, Palazzo Scaglia di Verrua, Villa Rignon, Ex Carcere Le Nuove, Castello Ducale di Agliè, Chiesa Santa Pelagia, Parco La Mandria, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e Piazza Carlo Alberto, Giardini Ginzburg, Monte dei Cappuccini, Piazza Castello, Rettorato Università degli Studi di Torino, Palazzo Civico di Torino, Quartieri Juvarriani, il centro storico e diverse vie quadrilatero romano a Torino, Città Metropolitana di Torino – Palazzo Cisterna, Ex Curia Maxima, Poveri Vecchi e Stazione di Canelli.

La Legge di Lidia Poët, storia vera

La serie tv è liberamente ispirata alla storia realmente accaduta di Lidia Poët, nata a Torino nel 1855. Dopo aver studiato per diventare maestra proseguì gli studi, diplomandosi al liceo Beccaria di Mondovì e poi iscrivendosi a Legge a Torino. Si laureò nel 1881 con una tesi sulla condizione femminile nella società e sul diritto di voto per le donne.

Nel 1883, dopo il praticantato, ottenne la licenza di avvocato, diventando la prima donna italiana ad averla. Nello stesso anno, però, la licenza le fu revocata dalla Corte di Appello, su richiesta del procuratore generale del Regno, secondo cui l’avvocatura faceva parte degli uffici pubblici, da cui le donne erano escluse. Da lì è iniziata la battaglia di Poët, che accese un intenso dibattito in Italia ma anche all’estero.

Solo nel 1919, con la legge Sacchi, che abolì l’autorizzazione maritale e autorizzò le donne a entrare nei pubblici uffici (tranne che nella magistratura, nella politica e nei ruoli militari), Lidia Poêt fu considerata ufficialmente avvocata. Aveva 65 anni e da tempo lavorava a fianco del fratello Enrico. Morì nel 1949 e fu sepolta nel cimitero di nel cimitero di San Martino (Perrero), in Val Germanasca, dove era cresciuta.

Dove vedere La Legge di Lidia Poët 2?

È possibile vedere La Legge di Lidia Poët 2 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Standard con pubblicità (6,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (19,99 euro al mese).