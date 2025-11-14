“La grave malattia di Adelaide”, le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Altra batosta in arrivo per Adelaide. Questa volta però la contessa di Sant’Erasmo potrebbe essere chiamata ad affrontare non problemi sentimentali ma, ancora una volta, una seria malattia. Come era accaduto nella scorsa stagione quando la madre di Odile si era a lunga assentata a causa del suo cuore malato.

Nelle ultime puntate Adelaide è rientrata pienamente in gioco nelle trame della soap. Ma stavolta non più nella parte della donna afflitta e piangente per il naufragio della sua storia d’amore a un passo dall’altare bensì nel ruolo di furia vendicatrice determinata a farla pagare molto cara a Marcello e Rosa per l’affronto subito.

I prossimi episodi, stando alle anticipazioni, assisteranno a un nuovo colpo di scena. La contessa dovrà nuovamente calarsi nei panni della paziente affetta da una grave malattia e bisognosa di cure per evitare guai peggiori. Ecco cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 10 in onda nelle prossime settimane.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Adelaide si ammala seriamente?

Ancora problemi di cuore per Adelaide nelle prossime settimane. Ma stavolta non in senso metaforico. Non si esclude infatti che la contessa non possa essere chiamata a fare i conti con una grave malattia nuovamente legata al cuore che la costringerebbe ancora una volta a sottoporsi a intensi cicli di cure all’estero.

Piove sul bagnato insomma per la co-proprietaria del Paradiso delle Signore che dopo i patemi della scorsa stagione pensava di essersi lasciata alle spalle gli scompensi cardiaci. Nella nona stagione della soap Adelaide era stata a lungo in Inghilterra per cercare di risolvere i suoi problemi di cuore. Soltanto Umberto era al corrente della gravità della situazione.

Alla fine soltanto un delicatissimo intervento 50-50 eseguito magistralmente dal dottor Proietti aveva salvato la contessa da morte certa. Ma la mano fatata di Enrico per ora è fuori gioco a causa della ferita riportata nel finale della scorsa stagione. Al suo fianco Adelaide troverà sempre Umberto, disposto a tutto per aiutare a superare l’ennesimo momento critico.

In tutto questo Adelaide non sembrerà voler mollare la presa nei confronti di Rosa, non paga di averle messo alle calcagna il giornalista scandalistico Anselmo Conaro. L’uomo ha già scoperto una macchia nel passato della collega. Si tratta di una denuncia per plagio psicologico ai danni di una studentessa. Un fatto risalente agli anni in cui Rosa insegnava a Correggio.

Adelaide mira insomma a infangare pubblicamente l’immagine di Rosa, spezzando sul nascere la sua ascesa nell’olimpo degli scrittori di successo con uno scandalo a mezzo stampa. In attesa di saperne di più sui futuri colpi di scena ne Il Paradiso delle Signore, il period drama di Rai comincia a rimontare nella curva degli ascolti.

La puntata di martedì 11 novembre, seguita dal 1 milione e 624 mila spettatori, ha sfiorato il 20% di share (19,5%), con picchi del 23%, facendo segnare il record stagionale e tenendo testa agli ascolti dei diretti competitor nel daytime pomeridiano: la dizi turca La forza di una donna e il talent Amici 25, in onda su Canale 5.