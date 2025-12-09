La Gialappa’s Band ha vinto il Telegatto, ma Forest ne merita uno in più per le interviste ai vip: il mago resta un outsider da palcoscenico

L’ultima puntata del GialappaShow si è chiusa con la consegna al duo comico del riconoscimento più ambito nel settore: il Telegatto. Premio che certifica come la trasmissione sia entrata a pieno titolo nell’immaginario collettivo delle persone a casa e fuori. Ormai anche i personaggi illustri fanno a gara per lavorare con la Gialappa’s Band: l’unica in grado di proporre ancora una comicità televisivamente pungente senza snaturarsi.

La trasmissione è un vero perno per Tv8 e – più in generale – per Sky. Il canale in chiaro dell’azienda di Rogoredo (per quanto riguarda l’Italia) può permettersi di osare sperimentando. Prerogativa che piace molto a Marco Santin e Giorgio Gherarducci che, fondamentalmente, anche se hanno cambiato emittente, sono rimasti gli stessi di Mai Dire Gol. Certamente più esperienza e capacità rispetto al passato fanno la differenza, ma Gialappa’s Band resta sinonimo di qualità perchè le gag e i commenti non sono mai uguali fra loro: c’è sempre un particolare diverso a settimana e la voglia di alzare l’asticella è chiara sin dalle prime battute.

Il valore della comicità pungente

La trasmissione – nel corso degli anni – ha portato alla ribalta diverse personalità: si veda Giulia Vecchio, ma anche Carlo Amleto, o Gigi e Ross. Fino a Max Giusti. Tutte personalità già esistenti, professionalmente parlando, che con la Gialappa’s Band hanno trovato una nuova età dell’oro. Il merito sta nella certezza di voler fare un certo tipo di lavoro: divertire con stile, in barba al politicamente corretto e qualsiasi tipo di limite o paletto.

Non esistono, al GialappaShow, timori reverenziali di alcun genere. Tutti ironizzano su tutto e i commenti di Santin e Gherarducci non risparmiano nessuno. Attitudine che richiama anche una certa abilità in fase di scrittura. Veniamo quindi al terzo moschettiere, degli ex quattro (dopo l’uscita di scena da parte di Carlo Taranto), in grado di spostare la bilancia del gradimento televisivo. Mr. Forest.

Mr. Forest, il mago dell’intrattenimento

Un vero e proprio outsider: il suo umorismo, tramutato anche in capacità di pensiero e idee vincenti, è qualcosa di trascinante e sempre all’altezza. Le sue battute non sono mai scontate: lo showman di Nicosia può lavorare con la Gialappa’s perchè forse, anzi sicuramente, li comprende meglio di chiunque altro. Sa bene dove possono e vogliono arrivare e allora, in termini di proposta, li spinge oltre il limite. È sufficiente guardare le interviste a fine programma che il mago, perché è un rappresentante del settore, anche se i numeri migliori li fa grazie all’umorismo pungente, propone ai co-conduttori e le co-conduttrici di turno per capire che la comicità cinica non è morta: ha solo bisogno di qualcuno che possa sopportarne l’onere e l’onore.

Forest ci riesce benissimo e, in mezzo a decine di parodie che annuncia e disannuncia durante il GialappaShow, le sue domande sul divanetto al cospetto di co-conduttori e co-conduttrici fanno sempre ridere in maniera scanzonata perchè nemmeno i diretti interlocutori si aspettano di ricevere determinate richieste.

Tutti (o quasi) vogliono il GialappaShow

Si passa dalle reazioni di Clara, fino alle espressioni simpaticamente incredule di Nunzia De Girolamo e Alessia Marcuzzi, arrivando alle suggestioni ironiche di Pierfrancesco Favino che, non solo gli dà corda durante la propria uscita stagionale da co-conduttore, ritorna anche in veste di partecipante agli sketch nella settimana successiva per chiudere in bellezza una stagione in crescita a livello professionale e personale. Nessuno, televisivamente, può resistere alla Gialappa’s Band. Il merito è anche di Mr. Forest, in grado di sparigliare le carte tanto come mago quanto come intrattenitore.