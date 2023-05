Gialappa’s Band e Mago Forest a Tvblog: “GialappaShow? Un programma nostro come una volta” (video)

Qualche settimana fa, dopo la conferenza stampa di presentazione riservata i giornalisti, ho avuto la possibilità di intervistare la Gialappa’s Band e Mago Forest che, da domani, domenica 21 maggio 2023, saranno al timone di Gialappashow, in onda, in prima serata su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Per la prima puntata, Mago Forest sarà affiancato da una co-conduttrice d’eccezione, Paola Di Benedetto.

GialappaShow: la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Nel cast ci saranno volti storici come Ubaldo Pantani (che assumerà le sembianze di Massimo Giletti) e Marcello Cesena, vecchie conoscenze come Brenda Lodigiani (che vestirà i panni di Orietta Berti), Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e altri comici come Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri si uniranno al gruppo.

A impreziosire il programma è prevista la partecipazione dei Neri Per Caso e la presenza del Maestro Vittorio Cosma.

A seguire, vi riportiamo qualche dichiarazione. Nel video in chiusura, invece, trovate l’intervista completa con la Gialappa’s Band e Mago Forest.

Cosa dovranno aspettarsi i lettori di Tvblog da questa nuova avventura televisiva?

Santin: “Speriamo che tornino a divertirsi con un programma nostro come una volta… comici, filmati divertenti, il padrone di casa migliore che uno potrebbe avere nella vita”.

Gherarducci: “Della durata nostra, durerà 90 minuti e non tre ore come ci facevano fare. Con comici con cui abbiamo lavorato in passato, altri nuovi, filmati tutti nuovi…”

I filmati che abbiamo visto erano molto divertenti e, direi, contemporanei…:

Mago Forest: “Appuntamento con i vecchi fan, cercandone anche di nuovi”.

L’importanza dei social nella costruzione del loro show:

Santin: “Per esempio, Valentina Barbieri l’abbiamo vista sui social… brava è brava… vale lo stesso discorso se l’avessimo vista in un locale. I social, in questo caso hanno aiutato. E’ ovvio che bisogna tenere conto anche di quello. Non bisogna snaturare un programma perché esistono i social o perché esistono quelli che ti scrivono…”

Mago Forest: “Anche perché prima dei social c’erano i Gialappi. Erano loro che creavano dei contenuti cercando dalle televisioni private nei posti più strani, televisioni dal mondo, cose curiose. Adesso, ci sono i social… bastano due click e si fanno un palinsesto loro. Una volta…”

Gherarducci: “Abbiamo inventato le live reaction senza saperlo… Quando, per esempio, facevamo i commenti alle partite. Poi, il mondo social o web ha dato ispirazione per nuovi personaggi. Ci saranno personaggi che si rifanno al true crime che va molto su Youtube, i podcast piuttosto che i motivatori. Ci sarà un papà influencer…”

Santin: “Bisogna tener conto anche di questo mondo. Quando ci serve ne teniamo conto…”

Gherarducci: “Fa parte del quotidiano…”