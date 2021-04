Sta per concludersi la fuga di Arianna Comani (Vittoria Puccini), che in queste settimane ha dimostrato di essere molto di più di una semplice madre e moglie amorevole. Nell’ultima puntata de La Fuggitiva, in onda questa sera, 26 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, sarà rivelato finalmente chi c’è dietro l’omicidio di Fabrizio.

Prima di scoprire l’identità di chi ha ucciso il marito della protagonista, Arianna e Marcello (Eugenio Mastandrea), con cui l’intesa è sempre più forte dovranno ancora superare alcuni ostacoli e, soprattutto, correre in soccorso di Simone (Giovannino Esposito).

Cosa succede nell’ultima puntata de La Fuggitiva?

La Fuggitiva ultima puntata promo Lunedì 26 aprile l'ultima puntata de #lafuggitiva Posted by La Fuggitiva – Serie TV on Friday, April 23, 2021

Nel primo episodio, Arianna si dà appuntamento con Feola (Maurizio Marchetti) per rivelargli cosa ha scoperto. L’uomo, però, viene tramortito fuori casa da coloro che hanno rapito Simone, il figlio della protagonista. Quegli stessi uomini che, poco dopo, tendono un agguato a lei ed Marcello.

Tra loro c’è anche Bondi (Franz Cantalupo): l’uomo finalmente si scontra con Arianna, e sembra avere la meglio. Ma proprio quando per la protagonista non sembra esserci scampo, ci pensa Michela (Pina Turco) a salvarla: l’agente è ormai consapevole di non potersi fidare di Berti (Sergio Romano).

Nel secondo episodio, invece, Arianna, Marcello e la loro nuova alleata Michela si rifugiano nella villa che era dei genitori della protagonista: da qui scoprono che Simone è stato rapito. Disperata, Arianna decide di recarsi da Berti, insieme a Michela, per scoprire dove sia il figlio. Le due fingono di minacciare Linda, la moglie del Commissario, che ci casca e rivela finalmente alla donna chi ha ucciso Fabrizio.

La Fuggitiva, streaming

E’ possibile vedere La Fuggitiva in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. I primi due episodi sono già disponibili.