La forza di una donna: un segreto dal passato sconvolge Emre. Anticipazioni turche

Le anticipazioni dalla Turchia de La forza di una donna parlano chiaro, Emre sarà al centro della scena con una scoperta che lo spiazzerà non poco. Si tratta di spoiler davvero inaspettati che dimostrano come non si possa perdere nemmeno una puntata dell’amatissima soap opera turca.

Emre sarà molto deluso dalla verità di cui verrà a conoscenza e questa cosa lo spingerà ad affrontare la questione di petto, anche prendendo una decisione molto drastica. Cosa accadrà nelle nuove puntate de La forza di una donna?

Anticipazioni turche de La forza di una donna, Emre al centro della trama

Nelle puntate trasmesse attualmente in Italia de La forza di una donna stiamo assistendo a un rapporto molto sereno tra Ceyda ed Emre, ma le anticipazioni turche rivelano ben altra realtà. Emre farà una terribile scoperta, ovvero che Ceyda gli ha tenuto nascosto che assieme hanno un figlio di nome Arda, ma come farà a scoprirlo?

Enver e Hatice inizieranno a parlare del piccolo Arda, credendo che in casa con loro non ci fosse nessuno, l’uomo dirà alla moglie che Ceyda è così legata a “l’amico di infanzia”, perché in realtà è il padre del figlio. Idil, che è nascosta in camera, ascolterà tutto e deciderà di partire con Emre per Yalova, loro città Natale e scoprirà che la cantante ha figlio, così Idil farà di tutto per fagli nascere il dubbio. Secondo le anticipazioni turche Emre ritornerà a Istanbul ma non parlerà subito con Ceyda dell’accaduto, ma non riesce a smettere di pensare al bambino e al fatto che possa essere suo figlio.

Sarà ancora una volta Idil a mettere Emre davanti alla verità, dopo aver avuto una lite con Sirin, verrà mandata via da casa da Enver e Hatice, così amareggiata deciderà di raccontare tutto a Emre, dicendogli che Arda è suo figlio. Il ragazzo non si aspettava assolutamente una cosa del genere e non capirà perché Ceyda gli ha nascosto una cosa così importante, inizierà anche a pensare che si è riavvicinata a lui solo per provare a portargli via le sue ricchezze. Secondo le anticipazioni turche de La forza di una donna i due arriveranno ad avere una lite molto forte.

Ceyda non prenderà bene le accuse di Emre e deciderà di licenziarsi. Così tornerà a esibirsi nei night club, ma presto capirà che dovrà chiarirsi con il suo ex per riuscire a risolvere la situazione. Nelle prossime puntate Ceyda andrà al locale per far capire a Emre cosa è accaduto, spiegandogli che l’incontro tra di loro davvero è stato casuale e non voleva assolutamente portargli via i suoi soldi, facendogli capire come abbia sempre provveduto da sola alla crescita di Arda. Gli chiederà di restare amici, ma lui non sembrerà volersi smuovere, resterà in silenzio e la cosa indispettirà Ceyda, che andrà via. Riusciranno a riconciliarsi? Staremo a vedere.