La Forza di una donna, spoiler: il ritrovamento di Julide

La Forza di una donna, si parla del ritrovamento di Julide. Il potentissimo spoiler che spiazza.Ci siamo, dopo la lunga pausa estiva, anche i secondi atti di quelle serie turche che ci hanno tenuto letteralmente incollati al Piccolo Schermo stanno per tornare. E fra di esse figura, ovviamente, La forza di una donna. La serie

La Forza di una donna, si parla del ritrovamento di Julide. Il potentissimo spoiler che spiazza.

Ci siamo, dopo la lunga pausa estiva, anche i secondi atti di quelle serie turche che ci hanno tenuto letteralmente incollati al Piccolo Schermo stanno per tornare. E fra di esse figura, ovviamente, La forza di una donna. La serie ci ha abituati fin dalle sue primissime battute a tematiche fortemente drammatiche nonché a tinte gialle. Non sono mai mancati colpi di scena, in alcuni casi definibili come clamorosi e ad alta tensione emotiva.

Adesso, leggendo con attenzione le anticipazioni turche, si può scoprire qualcosa che potremo vedere con la messa in onda delle nuove e super attese puntate sempre nei pomeriggi di Canale 5. Uno spoiler, decisamente appetitoso, ci rivelerebbe, niente meno del ritrovamento di Julide.

Quest’ultima, altro non è, che la madre di Sarp. E sarà proprio lui a fare codesta scoperta. Dunque ci troveremo innanzi a una scena molto forte sotto ogni punto di vista e che non potrà, ovviamente, lasciare indifferente l’uomo. Tanto più che questa sarà solo una delle tante novità che avverranno nei prossimi episodi che, dopo la messa in onda, saranno disponibili gratis e in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna, il ritrovamento di Julide, lo spoiler che ha del pazzesco

Cominciamo con il dire, per fare un piccolo ripasso, che la donna in primis risultasse solamente scomparsa. Ora però si ha la certezza che non faccia più parte di questo mondo dal momento che è stata trovata esattamente dentro la tomba di Bahar. Una scoperta dunque, per certi versi, macabra che sarà destinata, inevitabilmente, a sancire una svolta decisiva e drammatica nella vita di Sarp.

Tra l’altro lui, dopo aver fatto ciò, comincerà a chiedersi se a quel punto Bahar e i bimbi possano essere vivi e ove, in tal caso possano essere stati nascosti. Il mistero si infittisce sempre di più mentre il suo cuore si gonfia letteralmente di rabbia, dolore e di infinita tristezza. Tante domande, senza trovare una degna risposta, affollano la sua mente. Eppure non si arrenderà e dopo essersi un attimo ripreso dallo choc, procederà a spron battute nelle sue ricerche sempre più mirate e disperate.

Vuole, infatti, a tutti i costi, conoscere la Verità dopo che ha fatto una scoperta così pazzesca e impensabile. Sa bene che potrà rischiare grosso, anche di perdere ciò che ha di prezioso, ovvero la sua stessa vita ma, nonostante ciò, non si vuole fermare. Andrà dunque contro tutto e tutti, fidandosi ormai solo di se stesso. Perché ora è solamente questo che gli rimane, la consapevolezza di essere sostanzialmente solo.