La forza di una donna, spoiler drammatico: Sirin progetta l’omicidio di Arif

La Forza di una donna continua a mietere ascolti rilevanti, è tra le soap turche che negli ultimi tempi hanno riscontrato maggiore successo. Ha un vasto seguito di pubblico e la sua narrazione è avvincente e ricca di colpi di scena. La terza stagione della dizi turca sta appassionando particolarmente i telespettatori che stanno assistendo al cambiamento inatteso di Sirin. Quest’ultima, nonostante la morte di Hatice, sembra aver conquistato un certo equilibrio: appare più calma, socievole e serena e ha anche trovato un lavoro che le permette di avere dei soldi suoi.

Inoltre si occupa di Nisan e Doruk con affetto mostrandogli diverse attenzioni. Ma a quanto pare questa calma è solo apparente, la giovane non è cambiata affatto e le anticipazioni che circolano in rete rivelano che sarà protagonista di un evento inaspettato. Gli spoiler annunciati sono decisamente drammatici e daranno una nuova svolta alla narrazione della soap, che fino ad oggi ha lasciato senza parole il pubblico. Del resto la trama de La Forza di una donna è caratterizzata da intrighi, passioni, ma anche verità non rivelate, tutti ingredienti che l’hanno resa di successo e hanno emozionato il pubblico sin dalle prime puntate.

Secondo le anticipazioni Sirin sta pianificando di uccidere Arif, lo ritiene infatti responsabile della morte di Hatice e di Sarp, ma non sa che la verità è un’altra e che si cela proprio un suo comportamento errato dietro il decesso di Serp. Presto la malvagità di Sirin emergerà di nuovo anche se lei cercherà di soffocarla. E’ infatti lei che ha manomesso la flebo di Sarp causandone la morte: nessuno lo sospetta e lei ha cercato di sopprimere le sue azioni, ma presto dovrà fare i conti con la realtà.

Arif esce di prigione e provoca la reazione di Sirin

Sirin avrà una reazione inaspettata quando scoprirà che Arif è stato rilasciato: “Ho saputo che Arif è uscito oggi”, dirà, “Dobbiamo tornare in tribunale. Ha ucciso due persone quell’assassino. Lo lasceremo così? Lo devo a mia madre”. Bahar proverà a calmarla, ma non sarà facile farle ritrovare il controllo.

“Şirin, ne abbiamo già parlato. È stato un incidente. Arif stava cercando di portarmi in ospedale. Se non fossi svenuta, forse nulla di questo sarebbe successo. Arif non ha colpe. Se vuoi dare la colpa a qualcuno, dalla a me”, le parole di Bahar non convincono Sirin che è determinata a vendicarsi e a punire Arif.

Sirin ossessionata d’Arif: ecco cos’ha in mente

Nonostante le rassicurazioni di Bahar, Sirin non riesce a placare la sua ira nei confronti di Arif, è determinata ad attuare la sua vendetta e questo per lei diventa una vera ossessione. Vuole uccidere Arif e vendicare la morte della madre, ora è il suo obiettivo principale e non può fare a meno di pensare che il giovane non merita la libertà.

Se la giustizia non lo ha punito lo farà lei. Sirin desisterà dal mettere in atto il suo piano? Riuscirà a ricordare che è stata lei a manomettere la flebo di Sarp? Per ora non ci sono altre rivelazioni, ma sicuramente nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena.