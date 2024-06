Non poteva mancare, nel ciclo di “Nel segno del giallo”, un thriller con protagonisti due gemelli e un pericoloso scambio d’identità: ne La follia della mia gemella, in onda questa sera, sabato 29 giugno 2024, alle 21:20 su Raidue, due sorelle gemelle che vivono due vite agli antipodi finiscono in una spirale di omicidi e follia. Andato in onda nel 2022 su Lifetime negli Stati Uniti, il titolo originale del film-tv è “Lies My Sister Told Me” (ma è anche noto come “My stolen life”) ed è stato scritto da David Chester e diretto da Dylan Vox. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La follia della mia gemella, trama

Jennifer e Tracy (Nicole Marie Johnson) sono due sorelle gemelle che quindici anni prima hanno subìto in modo differente il dolore per la perdita del padre. Tracy, infatti, è stata rinchiusa in un istituto psichiatrico dove si trova tutt’ora, mentre Jennifer è diventata un’autrice di romanzi rosa di successo.

Le cose cambiano quando nel loro incontro mensile Tracy riesce a sedare Jennifer e ad effettuare uno scambio d’identità: così, mentre Jennifer finisce nell’istituto cercando invano di convincere medici ed infermieri di non essere una paziente, Tracy decide di godersi la vita al di fuori della struttura.

Inizialmente le cose vanno bene: Tracy scopre che la sorella, assistita da Karen (Scout Smith), deve presentare un suo libro, e in quell’occasione annuncia di volerne scrivere uno ambientato in un ospedale psichiatrico. Poi si fa corteggiare da Chad (Jonathan Stoddard): la situazione, però, non solo inizia ad insospettire la figlia di Jennifer, Layla (Kate Edmonds), ma porta alcuni effetti collaterali anche alla stessa Tracy, che si ritrova senza i suoi farmaci.

Jennifer, intanto, prova a sedurre un infermiere che, dal canto suo, scoperto l’inganno si reca da Tracy e la minaccia di dire tutto se non lo pagherà. Tracy, però, lo uccide e butta il suo corpo sul ciglio della strada. Le condizioni di Tracy, peggiorano, tanto che litiga anche con Karen, che quasi uccide. Fa in tempo, però, a liberarsene gettandola in un burrone prima che si risvegli e che sia scoperta da Layla.

Il giorno della visita mensile, Tracy raggiunge Jennifer e le chiede cosa nasconda la stanza chiusa a chiave in casa sua. Jennifer le dice una bugia, ma Tracy sene accorge: decide così di far uscire la sorella e portarla a casa, per costringerla ad aprire la porta.

La follia della mia gemella, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Tracy fa credere a Layla che la donna uscita dall’istituto non sia la sua vera madre. Le due gemelle, poi, entrano nella stanza chiusa a chiave: è piena di loro foto, sia da bambine che da adulte. In entrambe riaffiorano i ricordi della loro infanzia, che rafforzano il loro legame. Jennifer, ora, capisce le reali motivazioni per cui Tracy ha fatto quel che ha fatto. Jennifer decide di farsi ricoverare volontariamente nell’istituto psichiatrico: tempo dopo, sta lavorando ad un libro per bambini con protagonisti due gemelli.

La follia della mia gemella, cast

Nicole Marie Johnson è Tracy/Jennifer;

è Tracy/Jennifer; Scout Smith è Karen;

è Karen; Jonathan Stoddard è Chad;

è Chad; Kate Edmonds è Layla;

è Layla; Dominick Ficco è Rob;

è Rob; Emerson Niemchick è Peter;

è Peter; Kevin Owyang è il Dottor Eastman.

Dove vedere La follia della mia gemella in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è possibile vedere La follia della mia gemella in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.