Non ci si può fidare più neanche degli acquirenti di una casa: se non ci credete, ditelo alla protagonista de La follia bussa alla porta, il film-tv del ciclo “Nel segno del giallo” che Raidue propone per questa sera, domenica 3 settembre 2023, alle 21:00. Siete curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La follia bussa alla porta, la trama

Susan, un'ambiziosa agente immobiliare, riesce ad ottenere l'incarico per la vendita di una villa. Alla fine del primo appuntamento si presentano, fingendo di essere interessati all'acquisto, un uomo ed una donna. In realtà i due sono dei ladri che stanno cercando di nascondersi perché ricercati dalla Polizia.

Susan (Jennifer Taylor) è un’ambiziosa agente immobiliare, che ottiene l’incarico di vendere una villa in un lussuoso quartiere. Si mette quindi al lavoro ed organizza una serie di incontri per trovare degli acquirenti. Fa così la conoscenza di Natalie (Emily Sweet) e Keith (Justin C. Schilling), coppia che sembra particolarmente interessata alla casa.

Ma la protagonista nota presto qualche stranezza: Keith, infatti, sta perdendo sangue da una ferita. Intuisce quindi che i due le stiano nascondendo qualcosa, ma è troppo tardi. Natalie, infatti, l’ha preceduta ed ha preso in ostaggio Heather (Julia Terranova), la figlia di Susan che si trovava nella casa.

Si scopre così, quindi, che Natalie e Keith non sono realmente interessati all’acquisto della casa, ma stanno cercando di nascondersi dalla Polizia. I due sono infatti dei ladri che, dopo un furto finito male su commissione di un misterioso personaggio che chiamano “D”, vogliono nascondersi.

Natalie e Keith provengono da una casa dello stesso quartiere, dove hanno tentato un furto. Il proprietario, però, si è accorto della loro presenza ed ha sparato a Keith. Natalie, per difendere il suo compagno, lo ha ucciso, costringendo i due a cercare un nascondiglio.

La follia bussa alla porta, il finale

Natalie e Keith lavorano per conto di Darren (Patrick Cronen), la guardia di sicurezza del quartiere: l’uomo, convinto di non ricevere abbastanza attenzioni dal vicinato, ha deciso di vendicarsi organizzando i furti. Ma c’è dell’altro, perché Darren ha una relazione con Natalie, che aspetta un figlio da lui: i due vogliono incastrare Keith per i furti e scappare.

Quando Keith lo scopre, si allea con Susan e Heather per catturare i due. Natalie, capendo di non avere vie di uscita, implora Darren di andarsene via, ma l’uomo vuole portarsi via il bottino a tutti i costi. Darren, però, muore colpito da un proiettile. Susan ed Heather sono liberate dalla Polizia, che arresta Natalie e Keith. Natalie partorisce in prigione, ma il figlio le viene portato via subito.

La follia bussa alla porta, il cast

Nel cast del film-tv, il cui titolo originale è “Hostage House” e che è andato in onda negli Stati Uniti nel 2021, spicca la presenza di Jennifer Taylor, vista in alcuni episodi di Due Uomini e Mezzo.

Jennifer Taylor è Susan

Julia Terranova è Heather

Emily Sweet è Natalie

Justin C. Schilling è Keith

Patrick Cronen è Darren

La follia bussa alla mia porta su RaiPlay

È possibile vedere il film-tv oltre che durante la messa in onda su Raidue anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.