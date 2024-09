Prosegue il cammino nell’etere televisivo della seconda edizione de La fisica dell’amore. Il programma che mette in connessione i principi della scienza con la vita di tutti i giorni. Il tutto come sempre diretto e condotto dal professor Vincenzo Schettini. Una nuova puntata è in arrivo nella seconda serata di Rai2 di martedì 24 settembre e qui su TvBlog siamo in grado di anticiparvi gli ospiti che saranno i protagonisti degli “esperimenti” messi in campo dal professor Schettini.

Aspettiamoci dunque anche nella terza puntata di questa nuova stagione della Fisica dell’amore interrogazioni, esperimenti e relative riflessioni su tutto quanto circonda la vita dell’essere umano, nel campo dei sentimenti. Quattro nuovi ospiti dunque in arrivo martedì sera su Rai2 e vediamo insieme chi sono. Si parte da una scrittrice che ormai è diventata un volto televisivo. Lanciata da Gianni Boncompagni nel “Pronto chi gioca?” di Enrica Bonaccorti, il suo nome è Barbara Alberti.

Lasciatasi contaminare poi dalla febbre dei reality show, Barbara Alberti ha comunque viaggiato nell’etere televisivo in lungo e in largo, parlando di sentimenti e di tutto ciò che li circonda. Universo questo esplorato anche nei suoi sempre interessanti libri. Poi ospite della terza puntata del programma l’attrice Valeria Graci ed il suo collega Giovanni Esposito. Il tocco musicale al programma sarà dato dal cantante Alex Wyse.

Nel corso della puntata, verrà affrontato insieme al pubblico di ragazze e di ragazzi presenti nell’aula televisiva di Rete 2 “il momento del coraggio”. Ascolteremo dunque le testimonianze di alcuni di loro che racconteranno i momenti più coraggiosi della loro vita. Il tema della puntata e suo filo conduttore sarà l’attrito.

Appuntamento dunque per la terza puntata della Fisica dell’amore con il professor Vincenzo Schettini martedì nella seconda serata di Rai2.