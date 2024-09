Torna domani sera, martedì 17 settembre 2024 nella seconda serata di Rai2, precisamente alle ore 23:25 l’appuntamento con il talk filosofico-sentimentale La Fisica dell’Amore. Dopo il debutto di sette giorni prima, che ha ottenuto una media del 3,7% di share e 278.000 telespettatori, il talk diretto e condotto dal professor Vincenzo Schettini propone al pubblico italiana una nuova puntata del suo programma. Il tutto partendo come sempre dai suoi specialissimi esperimenti di fisica, per poi rapportarli con i sentimenti degli esseri umani.

Eccoci dunque ad anticipare gli ospiti della puntata in onda domani in seconda serata su Rai2. Saranno quattro gli ospiti previsti per la seconda puntata di questa nuova serie della Fisica dell’Amore. Partiamo da un personaggio che il pubblico televisivo conosce molto bene. Ha infatti frequentato il piccolo schermo italiano in tante produzioni, anche d’intrattenimento. Parliamo dell’attore e regista Paolo Ruffini. Attualmente Ruffini è impegnato in un tour teatrale con Din Don Down, lo spettacolo realizzato insieme ad attori affetti da Sindrome di Down, e su RaiPlay con “Perdutamente“, un documentario che celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Gli altri tre ospiti della seconda puntata della seconda serie de La fisica dell’amore saranno il professore e matematico Piergiorgio Odifreddi, la cantante Ste, che si esibirà durante il programma con il suo singolo ‘’Red’’ e la cosplayer ed influencer Antonella Arpa in arte Himorta.

Appuntamento dunque per la seconda puntata de La fisica dell’amore domani sera a partire dalle ore 23:25 su Rai2 con il Professor Vincenzo Schettini.