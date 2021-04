La Dottoressa Schiacciabrufoli: il caso della “Cascata di Pus”

Questa sera in seconda serata su Real Time rivedremo La Dottoressa Schiacciabrufoli, anche conosciuta sul canale 31 del digitale come la Dottoressa Pimple Popper, che di pazienti con problematiche le più disparate ne ha davvero conosciuti parecchi. Ciò del quale vorremmo parlarvi oggi, però, è quello che lei stessa ha definito il suo caso più complicato, diventato protagonista del web come “L’Ascesso a Cascata” o ancora “Cascata di Pus”, operazione tra le più difficili mai portate a termine che l’ha vista alle prese con un ascesso di un paziente addirittura più grande della sua stessa mano.

Come raccontato in esclusiva a The List, tra i suoi casi peggiori rientra certamente quello di un paziente che aveva sulla schiena una pustola, un ascesso per essere più specifici, pronto ad esplodere e dalla grandezza pari a due mele. Il paziente in questione si è rivolto alla Dottoressa Schiacciabrufoli perché ormai il dolore e la grandezza dell’ascesso non gli permettevano vita facile. Immediata la reazione stupita della professionista, che ha deciso di procedere con un’operazione che come effetto raccontato e ripreso anche all’interno del docu-reality avrebbe però potuto scatenare quello di una vera e propria cascata di pus non appena l’ascesso fosse stato inciso. Come mostrato anche all’interno dell’episodio del quale vi stiamo parlando oggi, infatti, il rischio per la Dottoressa Schiacciabrufoli era proprio questo: che non appena il suo bisturi si fosse avvicinato all’ascesso dell’uomo, questo sarebbe letteralmente esploso.

Insomma, un trattamento chirurgico di fatto come tanti, ma reso stavolta più particolare e interessante per alcuni telespettatori proprio a causa della grandezza dell’ascesso del paziente, che ormai gli causava tremendi dolori e doveva quindi essere assolutamente rimosso. Ma non è tutto: quello de “L’Ascesso a Cascata” così come l’hanno definito alcuni utenti sul web è divenuto tra gli episodi più visti e più chiacchierati de La Dottoressa Schiacciabrufoli, a ricomprova del fatto che le ingenti quantità di Pus che spesso intravediamo nello show siano in realtà di forte intrattenimento per il pubblico che seguo lo spettacolo da casa.

Cosa vedremo, invece, negli episodi che andranno in onda questa sera in seconda serata su Real Time? Non ci resta che collegarci a partire dalle ore 00:30 sul canale 31 del digitale per scoprirne di più.