La donna della Domenica, su TvLoft si parla di libri e di vite

Nuova produzione per TvLoft che debutta proprio oggi, domenica 29 maggio, con un format che riporta i libri al centro del racconto televisivo: parliamo de La donna della Domenica, sei puntate condotte da Veronica Pivetti che torna in tv per raccontare la vita dei vari ospiti, ma soprattutto del pubblico a casa, attraverso le pagine che hanno cambiato il modo di vedere il mondo o che hanno il sapore di uno specchio per le esperienze di tanti lettori, ospiti inclusi.

Il programma, firmato da Lorena Guglielmucci, Duccio Forzano e Eva Milella, mutua il proprio titolo da uno dei capolavori di Fruttero e Lucentini. In un gioco continuo di citazioni e di rimandi, di intrecci e di coincidenze – che in fondo non lo sono mai – Veronica Pivetti costruisce un racconto che tesse insieme le storie e le parole del libro protagonista di puntata e quelle degli ospiti, a quel testo particolarmente connessi, e dei lettori, siano essi ‘ingenui’ o esperti. Sei puntate per incontrare altrettanti titoli della letteratura internazionale e soprattutto conoscere le vite, le storie, le esperienze dei protagonisti di carta e di carne presenti in scena. E anche la scena è parte del racconto: un caffè letterario, di quelli che sempre più raramente si scovano nelle nostre città – e che il più delle volte sono stati soffocati da intellettualismi egoriferiti – tra scaffali e poltrone, in un ambiente caldo e intimo, nonostante sia uno studio tv.

Come detto, La donna della Domenica parte con sei puntate, ciascuna delle quali costruite seguendo un tema, uno spunto, una chiave esistenziale a volte. Si parte con i Libri che parlano di famiglia: lo spunto arriva da Matilde di Roald Dahl e se ne parla con Ema Stokholma, che come la protagonista ha un’infanzia complessa – a propria volta raccontata in un libro – e che come lei si è salvata grazie ai suoi ‘superpoteri’. Per la seconda puntata si punta su Libri che parlano di Donne e lo si fa con Tess Masazza a partire dal suo “Insopportabilmente donna”. Quindi per i “libri che raccontano una generazione” non poevano che esserci Barbara Alberti e Lidia Ravera con il suo “Il terzo tempo”.

Storie di vita, storie di donne – ma in realtà universali e oltre il genere -, storie di libri, su TvLoft.