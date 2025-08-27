La Domenica sportiva si rinnova: tutto il cast e i conduttori, le novità

Il campionato di calcio è iniziato. E, quindi, anche La Domenica Sportiva torna sui nostri schermi con un’importante novità.

La 73ª edizione di La Domenica Sportiva, in onda in seconda serata. La Domenica Sportiva, che da anni accompagna i telespettatori nei week-end sportivi italiani, si presenta rinnovata ma con uno sguardo sempre rivolto alla sua tradizione.

Con il nuovo format e l’arrivo di nuovi protagonisti, il programma promette di offrire approfondimenti, interviste e commenti sulle principali notizie sportive, mantenendo il suo legame con i grandi eventi calcistici e le discipline più amate in Italia.

Tutte le novità de La Domenica Sportiva

In quest’edizione, dunque, avremo la conduzione in coppia, che mancava dalla stagione 2019/2020. Simona Rolandi, che aveva preso le redini del programma lo scorso anno, sarà affiancata dal giornalista di RaiNews24 Paolo Maggioni. La storica trasmissione sportiva di Rai 2 si rinnova con l’ingresso di Paolo Maggioni. Classe 1982, originario di Vigevano, Maggioni è già un volto noto al pubblico di RaiNews24, dove ricopre il ruolo di conduttore e giornalista. La sua carriera nel mondo dell’informazione e dello sport lo ha portato a raccogliere una grande esperienza, che ora metterà a disposizione della trasmissione.

Il giornalista ha espresso la sua emozione sui social, scrivendo: “È un sogno grande e c’è bisogno della maglietta giusta, che profuma di stupore e bellezza”. Maggioni ha poi aggiunto: “La nuova avventura ha il suono magico della storia del servizio pubblico: La Domenica Sportiva. Onorato della chiamata di RaiSport e del direttore Petrecca, immensamente felice di far parte di una squadra meravigliosa, a cominciare da Simona Rolandi”.

Il rinnovamento di La Domenica Sportiva non si limita alla sola conduzione. Il programma vedrà anche l’ingresso di nuove voci e facce note, che arricchiranno il tavolo di discussione. Ciccio Graziani, ex calciatore e opinionista di grande esperienza, entra a far parte della squadra di Rai Sport dopo anni di collaborazione con Sport Mediaset. Accanto a lui, l’ex portiere Stefano Sorrentino completerà il team, portando la sua esperienza e la sua visione del calcio.

I volti storici come Adriano Panatta, Lele Adani, e il giudice del VAR Paolo Bergonzi continueranno a essere parte integrante della trasmissione, aggiungendo analisi e commenti esperti sui principali eventi sportivi.

Il debutto di Maggioni, insieme a Rolandi, è un segno del desiderio di Rai Sport di continuare a evolversi, rimanendo comunque fedele alla storia di una trasmissione che da decenni è il punto di riferimento per gli appassionati di sport. Il pubblico potrà continuare a seguire le emozioni del calcio e non solo, con un team di esperti pronto a raccontare ogni aspetto dello sport nazionale e internazionale.