La domenica pomeriggio di Canale 5 fra Scene da un matrimonio e Verissimo

Avevamo parlato di caos per definire la nuova domenica pomeriggio di Canale 5, pare però che nelle ultime ore si sia giunti ad una specie di quadra rispetto al posizionamento delle tessere del puzzle che comporrà il nuovo palinsesto del pomeriggio di giorno di festa della principale rete commerciale italiana, anche se non è stato ancora incorniciata l’immagine, un quadro per altro anticipato già tempo fa dal blog di Davide Maggio. L’imperativo, come abbiamo già avuto modo di sottolineare più volte è un cambio di passo rispetto alle ultime stagioni in cui l’offerta domenicale dell’ammiraglia del gruppo di Cologno Monzese era fossilizzata su Domenica live, un programma che sopratutto negli ultimi tempi ha raggiunto livelli secondo la proprietà e non solo non più consoni ad una rete come è Canale 5.

Ecco dunque che si sta studiando un incastro di temi e di argomenti che possano tenere compagnia al pubblico del pomeriggio del giorno di festa e che sia una valida alternativa alla Domenica in di Mara Venier, campione di ascolti in questa fascia nelle ultime stagioni televisive. Al momento, lo stato dell’arte vedrebbe nella prima parte del pomeriggio una versione riveduta, corretta ed attualizzata del celebre programma portato al successo anni fa da Davide Mengacci, ovvero Scene da un matrimonio che sarà prodotto dalla società Pesci combattenti. Per quel che riguarda le candidature alla guida di questa nuova versione di Scene da un matrimonio circola il nome, per certi versi sorprendente di Anna Tatangelo, ma nulla è ancora stato messo nero su bianco. La Tatangelo aveva condotto anni fa un programma che parlava d’amore dal titolo programmatico About love insieme ad Alvin e scritto da Federico Moccia su Italia1, programma che non ebbe molta fortuna, fu chiuso dopo una puntata.

Nella più confortevole fascia post Domenica in, ovvero quella che va dalle 17:15 in poi dovrebbe essere posizionato il programma di varietà Verissimo, diretto e condotto dalla compagna del vice presidente Mediaset Piersilvio Berlusconi, Silvia Toffanin che dunque, oltre al consueto appuntamento del sabato pomeriggio, ne aggiunge uno anche di domenica, un bis che potrebbe essere un’ arma a doppio taglio. Attenzione però che questo per il momento è lo stato dell’arte, ma tutto o quasi tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.