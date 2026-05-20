La data dell’ultima puntata de La Ruota Della Fortuna: quando chiude, Mediaset ha deciso

Il countdown è ufficialmente iniziato. Con l’arrivo dei primi caldi e la consueta rivoluzione dei palinsesti in vista della sessione estiva, la programmazione del preserale di Canale 5 si appresta a vivere il suo ultimo e decisivo cambio di guardia.

Per i tantissimi appassionati de La Ruota della Fortuna, il game show guidato da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, la domanda che circola con insistenza negli ambienti televisivi è solo una: quando si fermerà la corsa del tabellone più famoso d’Italia? Mediaset ha ormai definito i dettagli del termine della stagione televisiva, stabilendo il giorno esatto in cui la trasmissione saluterà il proprio pubblico.

Prendete l’agenda e segnate una data ben precisa: 27 giugno 2026. Sarà questo l’ultimo giorno in cui vedremo in onda le puntate inedite di questa fortunatissima edizione. La scelta di chiudere la programmazione proprio alla fine del mese rispetta perfettamente i classici tempi della televisione commerciale, che con l’inizio di giugno traghetta gli spettatori verso i palinsesti estivi.

Negli studi di Cologno Monzese la macchina produttiva ha già spento i riflettori dopo aver blindato gli ultimi blocchi di registrazioni, lasciando al montaggio il compito di confezionare il finale di stagione.

La Ruota della Fortuna, un record imbattibile

La chiusura del quiz non lascerà comunque scoperto lo slot strategico delle 18:45, uno spazio fondamentale per assicurare il traino al TG5 delle 20:00. Il bilancio finale di questa annata si preannuncia straordinario.

Replicare l’eredità storica di Mike Bongiorno era un’impresa complessa, ma la conduzione calda e familiare di Gerry Scotti ha dimostrato che il format è più vivo che mai, capace di vincere la sfida quotidiana dello share.

Proprio per questo, il programma è già confermatissimo per la prossima stagione televisiva, con il ritorno delle puntate inedite previsto tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Nel frattempo, mancano ormai pochissimi giri di Ruota per godersi gli ultimi colpi di scena e i super premi prima del congedo estivo.