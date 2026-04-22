La Coppa Italia ferma Montalbano, Affari Tuoi sfiora il 26% di Share in access prime time. I dati Auditel del 21 Aprile 2026

La Coppa Italia con la sfida tra Inter e Como batte anche Montalbano. Il Commissario più celebre della tv italiana si ferma al 16,2% di Share in replica. De Martino vola in access senza Scotti, Affari Tuoi sfiora il 26% di Share.

Il Commissario Montalbano resta indietro di fronte alle imprese sportive, la fiction di Raiuno si ferma al 16,2% di Share. Percentuale incoraggiante, considerando che si tratta di repliche, ma non è sufficiente per impensierire la Coppa Italia. Mediaset si aggiudica il 24% di Share grazie alla prima delle due semifinali della manifestazione: l’Inter supera il Como in un duello calcistico dai molteplici risvolti. Questa disputa così animata sul campo ha premiato la rete ammiraglia di Cologno Monzese.

Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 trova una percentuale in crescita per il consueto appuntamento con Belve. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani, grazie alle interviste proposte, raggiunge quota 11,4% di Share. Rai3 ritrova FarWest: il programma di Salvo Sottile si ferma al 3% di Share. Rete4 punta su È Sempre Cartabianca che arriva al 3,5% di Share.

L’Inter batte anche Montalbano in replica

ItaliaUno vira su Le Iene presentano: il verdetto che ottiene il 7,1% di Share. La7 opta per DiMarterdì che resta su ottimi trend. La trasmissione condotta da Giovanni Floris si attesta sul 9,8% di Share. Nove punta sulla comicità proponendo l’ultima puntata di OnlyFun – Comico Show. Il finale di stagione totalizza il 3,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie invece Italia’s Got Talent. Il noto programma basato sul talento e le esibizioni dei partecipanti conquista il 2% di Share.

Sul Canale 20 torna Mission: Impossible 2 che conquista l’1,7% di Share. Rai4 con Poker Face arriva all’1,8% di Share, mentre Iris con Catlow si fa bastare l’1,1% di Share. RaiPremium con La migliore avventura della mia vita ottiene l’1,6% di Share. La sfida del preserale generalista italiano è momentaneamente sospesa dato che La Ruota della Fortuna è stato bloccato per un turno, allo scopo di lasciar trasmettere il turno di Coppa Italia. Pertanto Affari Tuoi, senza concorrenza, ma con la partita in pieno svolgimento, ha ottenuto quasi il 26% di Share fermandosi al 25,9%.