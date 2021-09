Peter Gomez torna su Nove con una nuova stagione de La Confessione, il suo talk show che ormai fa parte delle colonne del palinsesto del canale free di Discovery. Anche quest’anno, saranno numerosi gli ospiti che andranno a fargli visita e che si lasceranno andare ad interviste senza filtri. Volete saperne di più sugli ospiti di questa stagione? Allora proseguite nella lettura!

La Confessione 2021-2022, quante puntate sono?

Le puntate prevista dalla nona stagione de La Confessione sono quattordici, della durata ciascuna di trenta minuti ed in onda una volta a settimana.

La Confessione 2021-2022, quando va in onda?

La collocazione in palinsesto de La Confessione è sempre quella del venerdì sera, alle 22:45, dopo la puntata settimanale di Fratelli di Crozza. La nona stagione parte il 24 settembre 2021.

La Confessione 2021-2022, ospiti e puntate

La Confessione, puntata 24 settembre 2021

Nella prima puntata della stagione, gli ospiti saranno Rita Dalla Chiesa e Marco Cappato. Con Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale dei Carabinieri ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982, si parlerà dei momenti più intensi di una vita pubblica vissuta sotto i riflettori, oltre ai suoi ricordi più privati legati a personaggi di spicco della politica della Prima e della Seconda Repubblica, tra cui Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti.

Con Marco Cappato, invece, attivista e promotore del Referendum sull’Eutanasia Legale, Gomez percorrerà le battaglie sostenute in difesa dei diritti civili, dalla militanza con i Radicali fino alla raccolta firme per la legalizzazione della cannabis.

La Confessione 2021-2022, Peter Gomez

Il programma è condotto anche quest’anno dal giornalista e direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez. Nato a New York nel 1963, ha studiato a Verona, dove ha iniziato la sua carriera di giornalista. A Milano ha invece lavorato per Il Giornale, La Voce e L’Espresso. Nel 2009 diventa direttore del sito online de Il Fatto Quotidiano. Ha scritto numerosi libri e saggi, spesso insieme a Marco Travaglio, spesso sui temi della politica, della giustizia e della corruzione.

La Confessione 2021-2022, streaming

Il programma, prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia, è disponibile in streaming durante la messa in onda televisiva di Discovery+ ed, in seguito, on demand sulla stessa piattaforma.