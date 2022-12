Chi si aspettava un programma comico sulla falsariga di Una pezza di Lundini sarà rimasto spiazzato: La Conferenza Stampa, nuovo programma in esclusiva Raiplay firmato da Giovanni Benincasa, sembra la versione teen di Belve per l’assoluta mancanza di filtri da parte dell’intervistato e dei suoi intervistatori.

Nella prima puntata all’interno di un’aula magna gli studenti del Liceo Scientifico Nomentano di Roma hanno avuto l’occasione di bombardare di domande il conduttore Stefano De Martino, seduto a un tavolo mentre alle sue spalle campeggia uno sfondo a mosaico, proprio come in una normale conferenza stampa.

All’inizio le domande sono sembrate piuttosto innocue: “Come si conquista una donna?”; “Qual è stato il momento più difficile della tua carriera da ballerino?”; “Tet*e o c*l0?”. Successivamente l’intervista collettiva ha assunto un respiro più ampio, con il presentatore che non ha eluso alcuna domanda. “Qual è la donna con cui lo hai fatto meglio?”, “Hai un buon rapporto con Emma Marrone?“, “Preservativo o salto della quaglia?“.

Proprio su quest’ultima domanda Stefano De Martino ha dimostrato ancora una volta la sua totale sincerità, ammettendo di non aver fatto grande uso del condom. Una dichiarazione che poteva rivelarsi un boomerang considerando che la notizia ha fatto il giro del web durante la Giornata mondiale contro l’Aids, tuttavia il diretto interessato ha invitato i giovani a proteggersi utilizzando il preservativo.

Naturalmente, come in ogni programma di Giovanni Benincasa che si rispetti, non mancano elementi di metatelevisione: sulla parte destra dello schermo è visibile il backstage in cui compaiono alcuni degli autori (Stefano Rapone, che interviene anche come zio di uno degli studenti e Francesco Mileto, peraltro due ottimi stand up comedian), mentre ogni tanto il programma gioca a skippare o a velocizzare alcuni momenti. Tra i prossimi ospiti de La Conferenza Stampa ci saranno il comico Valerio Lundini e la cantautrice Ariete.