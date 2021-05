Battute finali per il gruppo di amici del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. L’ultima puntata de La Compagnia del Cigno 2, in onda questa sera, domenica 16 maggio 2021, alle 21:25 su Raiuno, potrà anche avvalersi di due guest-star d’eccezione. Una è Francesco Gabbani, l’altra è Mika, che torna sul set della serie tv di Ivan Cotroneo dopo aver già fatto un cameo nella prima stagione ed aver composto la sigla, “The Sound of an Orchestra”.

L’ultima puntata, però, sarà anche ricca di emozioni, dal momento che la sorte di Marioni (Alessio Boni) è appena ad un filo: dopo essere stato arrestato, per il Maestro le cose non si mettono bene. Alla Compagnia il compito di fare di tutto per aiutarlo.

Cosa succede nell’ultima puntata de La Compagnia del Cigno 2?

1

Nel primo episodio, “La forza nella tempesta”,(Anna Valle) supporta in ogni modo Luca, dopo che questo è stato condotto in carcere dall’(Vanessa Compagnucci) con l’accusa di omicidio di(Mehmet Gunsur). Per la donna è inaccettabile perdere così quanto i due hanno costruito: anche i ragazzi la pensano così. Tra loro, in particolare,(Chiara Pia Aurora) che, sebbene in procinto di partorire, non dà tregua all’Ispettrice.

Nel secondo episodio, “La verità”, Luca non è più l’uomo che tutti conoscevano, sopraffatto dal dolore e dalla rassegnazione. La sua è una situazione di estrema difficoltà da cui sembra difficile riesca ad uscire da solo. Ancora una volta, è la Compagnia a prendere in mano la situazione ed a rischiare, dopo aver convinto l’Ispettrice Modiano a riaprire le indagini.

La Compagnia del Cigno 2, streaming

E’ possibile vedere La Compagnia del Cigno 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.