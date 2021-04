La competizione potrebbe mettere a rischio l’amicizia? E’ il tema della terza puntata de La Compagnia del Cigno 2, in onda questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno. Il gruppo si trova infatti alle prese con un’importante opportunità, che li mette gli uni contro gli altri.

Il tutto, nonostante la disapprovazione di Marioni (Alessio Boni), che nutre sempre qualche dubbio verso Teoman (Mehmet Gunsur), e mentre Barbara (Fotinì Peluso) è al centro di un caso di manipolazione sentimentale da parte di una sua vecchia conoscenza.

Cosa succede nella terza puntata de La Compagnia del Cigno 2?

1

Nel primo episodio, “Prepararsi a combattere”, Teoman invita in Conservatorio un’importante direttrice d’orchestra americana, che mette in subbuglio insegnanti ed allievi. Per l’occasione, viene messa in palio una borsa di studio che spinge gli studenti a competere tra di loro, cosa che Marioni non gradisce.

La pressione è una scusa per Lorenzo (Giacomo Del Papa) per avvicinarsi di nuovo a Barbara e Domenico (Emanuele Misuraca): la ragazza, che ha mentito al suo fidanzato nascondendogli di conoscere Lorenzo da quando abitava a Roma, si sente messa alle strette. Dopo l’ingerenza di uno dei suoi maestri, intanto, Matteo (Leonardo Mazzarotto) decide di darsi anche lui alla competizione, che aveva accantonato per stare vicino a Sofia (Chiara Pia Aurora).

Nel secondo episodio, “La competizione”, Teoman fa una proposta speciale a Matteo che rivela un altro segreto, con conseguenze su tutta la Compagnia e sul suo rapporto con Marioni. Domenico soffre per l’allontanamento di Barbara: a poco serve la spiegazione di Vittoria (Carlotta Natoli) su chi sia Lorenzo. La sera dell’esibizione davanti alla direttrice, però, un colpo di scena cambia le carte in tavola.

La Compagnia del Cigno 2, streaming

© Sara Petraglia

E’ possibile vedere La Compagnia del Cigno 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.