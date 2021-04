La Compagnia del Cigno 2

«Stamattina è successo qualcosa di inaspettato. Mi sono reso conto che siamo diventati grandi, adulti. È successo così in fretta non ce ne siamo nemmeno accorti»Piccoli cigni crescono e ci aspettano domenica #18aprile in prima serata su Rai1 e RaiPlay. #LaCompagniaDelCigno #RadiocorriereTv https://bit.ly/n15_2021

Posted by Radiocorriere Tv on Wednesday, April 14, 2021