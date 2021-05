Il finale della quarta puntata, sorprendente ed inaspettato, ha lasciato tutti senza parole: per questo, la quinta puntata de La Compagnia del Cigno 2, in onda questa sera, domenica 9 maggio 2021, alle 21:25 su Raiuno, diventa ancora più decisiva per capire cosa succederà non solo ai ragazzi protagonisti della serie, ma anche al loro Maestro.

Marioni (Alessio Boni), infatti, ora si trova in una posizione scomoda, alle prese con quanto accaduto con Teoman (Mehmet Gunsur): Irene (Anna Valle) gli crederà? I ragazzi, intanto, si danno da fare per aiutarlo, ma anche loro sono alle prese con le piccole o grandi difficoltà che la vita sta mettendo loro davanti.

Cosa succede nella quinta puntata de La Compagnia del Cigno 2?

Nel primo episodio, “Segreti e menzogne”, Dopo la tragica morte di Kayà, buttatosi dal terrazzo della sua casa di Milano sotto gli occhi di Luca e di Irene, che stava raggiungendo il marito, tutti sono sotto shock. L’Ispettrice(Vanessa Compagnucci), chiamata a fare luce sul caso, nutre dei dubbi sull’innocenza di Marioni, che si trovava a casa dell’ex marito dopo aver scoperto che aveva aggredito Irene.

L’episodio ha però riunito i ragazzi della Compagnia, che ormai da tempo non si parlavano più, neanche dopo la decisione di Matteo (Leonardo Mazzarotto) di rinunciare all’esperienza a New York. Il gruppo, adesso, è pronto a tutto per dimostrare l’innocenza del Maestro.

Nel secondo episodio, “Lo strappo”, i ragazzi devono vedersela con le conseguenze delle loro relazioni. In particolare Robbo (Ario Nikolaus Sgroi), che mal sopporta il comportamento di Natasha (Sofia Iacuitto), e Rosario (Francesco Tozzi) che, dopo le interferenze della madre Antonia (Barbara Chichiarello) nella sua storia con Anna (Anna Nagai), fatica a ricucire i rapporti con la ragazza.

C’è poi Barbara (Fotinì Peluso), che cerca di reagire al potere manipolatorio di Lorenzo (Giacomo Del Papa), che l’ha allontanata dalla Compagnia, dalla madre Vittoria (Carlotta Natoli) e da Domenico (Emanuele Misuraca), oltre che dallo studio al Conservatorio. Ma proprio grazie ai suoi amici, la giovane troverà la forza di reagire. Luca, infine, alle prese con le indagini, sembra non avere più voglia di combattere.

La Compagnia del Cigno 2, streaming

E’ possibile vedere La Compagnia del Cigno 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.