Nella quarta puntata de La Compagnia del Cigno 2, in onda questa sera, domenica 2 maggio 2021, alle 21:25 su Raiuno, ci sarà una guest-star d’eccezione. Dopo aver visto Malika Ayane nei panni di una delle insegnanti del Conservatorio in cui studiano i protagonisti, ora tocca ad Ornella Vanoni.

Ancora top secret il ruolo che interpreterà la cantante, che però si è detta molto contenta della proposta che le è stata fatta da Ivan Cotroneo, regista ed ideatore (con Monica Rametta) della serie:

“La Compagnia del Cigno è una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore. Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori”.

Cosa succede nella quarta puntata de La Compagnia del Cigno 2?

1

Nel primo episodio, “Legami spezzati”, la Compagnia è in crisi, dopo le bugie di(Leonardo Mazzarotto), che ha mentito ai suoi amici facendo credere loro che non avrebbe partecipato alla competizione voluta da(Mehmet Gunsur) e che ha vinto, ottenendo così la possibilità di andare a suonare negli Stati Uniti.

Ormai i ragazzi sono l’uno contro l’altro: solo Sofia (Chiara Pia Aurora) cerca di fare da paciere, ma inutilmente. Le cose potranno sistemarsi solo se Matteo si renderà conto dei suoi errori. Luca (Alessio Boni), intanto, ha ormai capito le intenzioni di Teoman, che vuole allontanare i suoi affetti da lui. Una rivelazione che Kayà fa a Gabriella (Angela Baraldi) svela il suo piano.

Nel secondo episodio, “In guerra e in amore”, mentre i ragazzi sono ancora divisi e Matteo prova a riunirli, i vari componenti del gruppo devono affrontare alcune vicende personali. Rosario (Francesco Tozzi) vive la sua relazione con Anna (Anna Nagai) affrontando l’ingerenza delle due madri, Kimi (Nana Funabiki) ed Antonia (Barbara Chichiarelli).

Robbo (Ario Nikolaus Sgroi), totalmente preso da Natasha (Sofia Iacuitto), si lascia andare alla spensieratezza, facendo però qualche danno, mentre Sara (Hildegard De Stefano), alle prese con alcune difficoltà nella sua storia con Pietro (Andrea Matacena) si trova di fronte a delle incertezze sul suo futuro da musicista a causa della sua disabilità.

Tutti, però, sono convinti della buona fede di Teoman. Proprio quest’ultimo, intanto, mostra realmente il proprio piano, arrivando a compromettere quello che Luca ha di più caro, riaccendendo antichi rancori e, di fatto, dichiarandogli apertamente guerra.

La Compagnia del Cigno 2, streaming

© Sara Petraglia

E’ possibile vedere La Compagnia del Cigno 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.