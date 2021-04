La Compagnia si riunisce, all’insegna di nuove sfide di un Maestro che non molla la presa, ma per il loro bene. Debutta con la prima puntata, questa sera, domenica 11 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, La Compagnia del Cigno 2, seconda stagione della serie musical-dramedy scritta e diretta da Ivan Cotroneo, affiancato in sceneggiatura da Monica Rametta.

Cast quasi tutto confermato per la produzione Rai Fiction ed Indigo Film, che ci riporta a Milano e nel Conservatorio in cui i sette giovani protagonisti studiano e si preparano alla vita fuori dalle aule scolastiche, aiutati dal Maestro Luca Marioni (Alessio Boni), sempre soprannominato “il Bastardo” ma ora decisamente più ammorbidito.

“La compagnia ritorna”, dice Cotroneo, “e in un momento storico eccezionale lancia attraverso la musica e la passione il suo messaggio di unione, di forza, di comunione. Un messaggio semplice e caldo come un abbraccio: ‘Solo, non sarai nessuno’”.

Cosa succede nella prima puntata de La Compagnia del Cigno 2?

Nel primo episodio de La Compagnia del Cigno 2, “Il ritorno”, sono passati due anni dall’ultima volta che abbiamo visto(Leonardo Mazzarotto),(Fotinì Peluso),(Emanuele Misuraca),(Ario Nikolaus Sgroi),(Francesco Tozzi),(Chiara Pia Aurora) e(Hildegard De Stefano).

Il gruppo è pronto ad affrontare insieme gli esami di maturità e, con esso, gli imprevisti della vita. Come quello che tocca Barbara, alle prese con un difficile guaio in famiglia. I ragazzi sono però anche entusiasti per l’arrivo a Milano dell’importante direttore d’orchestra Teoman Kayà (Mehmet Gunsur), che ha studiato nel loro stesso Conservatorio.

© Sara Petraglia

Teoman è un amico di vecchia data di Marioni ed Irene (Anna Valle) che, nel frattempo, sono diventati genitori di due gemelli e sembrano aver ritrovato la serenità. Il ritorno di Teoman, però, metterà i due di fronte a vecchie ferite.

Nel secondo episodio, “Verità nascoste”, Irene intuisce che Luca le stia nascondendo qualcosa sul motivo per cui lui e Teoman non si siano più sentiti per anni. Il gruppo, intanto, accompagna Rosario a Roma, dove sua madre Antonia (Barbara Chichiarello) gli ha rivelato trovarsi suo padre. L’occasione è buona per Barbara per andare a rivedere la sua vecchia casa, ma qui riaffioreranno dei brutti ricordi.

La Compagnia del Cigno 2, streaming

© Sara Petraglia

E’ possibile vedere La Compagnia del Cigno 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.