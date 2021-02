Tra i molti show di importazione che siamo soliti vedere su Real Time, come non citare anche La clinica della pelle che, da qualche mese a questa parte ormai, sta conquistando un parterre sempre più ampio di spettatori? Ed è proprio a proposito dello show interamente pensato sulla dermatologa Emma Craythorne che vorremmo raccontarvi qualcosa di più.

Sì, perché dopo avervi parlato a più riprese di altri docu-reality simili e di medesima produzione (sono infatti, questi, tutti programmi targati TLC) tra i quali anche Vite Al Limite e La dottoressa Schiacciabrufoli, è questa mattina su Emma Craythorne che vorremmo concentrarci particolarmente.

Cosa sappiamo della dermatologa più famosa di Real Time? Di lei si è tanto parlato al debutto di La clinica della pelle e ancora oggi si parla tanto. La protagonista di The bad skin clinic, questo il titolo originale del format, a capo di un docu-reality interamente basato su diversi livelli di dermatologia anche estrema e su casi i più disparati capaci di lasciare incredulo anche il meno sospettabile dei telespettatori, è originaria di Londra.

Come spiegato nella sua pagina web ufficiale, all’interno della sua biografia,

“Emma Craythorne è altresì una dermatologa specializzata attualmente impegnata presso la clinica medica The London Scar, impegnata a tempo pieno nello studio medico Saint John’s, Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra”.

Ma non è tutto. Come apprendiamo dal portale online di Real Time, canale dove proprio questa sera potremo assistere alle nuove puntate del programma, Emma Craythorne è in particolar modo specializzata sul trattamento dei cancri della pelle, trattamenti tra i quali si ricordano anche microchirurgia, laser e altre tecnologie per il trattamento delle cicatrici, di particolari segni della pelle derivanti da precedenti operazioni chirurgiche ma anche di acne o cicatrici da ustione.

Ed è sempre su Emma Craythorne e sulla sua vita privata che vorremmo svelarvi qualche altro scoop. La dottoressa, sempre molto riservata e anche per questo attiva solo professionalmente sui social, non vive a Londra dove lavora ma bensì in Irlanda del nord. Si sposta a Londra più volte la settimana ma poi rientra a casa una volta che gli appuntamenti sono terminati. Non solo professionista in carriera ma anche mamma, la dermatologa de La clinica della pelle ha tre bambini. Non ci è dato sapere poi molto altro sulla sua famiglia, ma nelle sue più recenti Instagram Story possiam dirvi abbia condiviso qualche scatto mozzafiato di Londra e… Un impegno lavorativo davvero interessante: vista la pandemia terrà diversi incontri virtuali su come curare la nostra pelle in streaming per tutti i lettori di Grazia UK.