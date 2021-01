Dopo il clamoroso successo de Il Collegio, Rai 2 apre le porte alle reclute de La Caserma, il nuovo attesissimo docu-reality che porterà una squadra di giovani a vivere l’esperienza della leva militare. Quinidici ragazzi e sei ragazze, pronti a lasciare gli abiti civili e lo smartphone fuori dalle camerate, decisi a vivere un’avventura inedita per la televisione italiana, tra addestramenti marziali e regole ferree. La prima puntata de La Caserma andrà in onda stasera, mercoledì 27 gennaio, alle 21.20. Al termine della trasmissione, la consueta recensione di Tvblog.

Guidati dalla voce dell’attore Simone Montedoro, ventuno ragazzi tra i 18 e i 23 anni dovranno vivere come giovani soldati appena reclutati, sottoponendosi a prove di resistenza e sconvolgendo le loro consuetudini del quotidiano. Un percorso di formazione lungo sei puntate, documentato passo dopo passo, che consentirà ai concorrenti di conoscere i propri limiti ed abbatterli. Il format è ispirato a Lads Army, realizzato per la britannica ITV nel 2002, mentre in Italia è stato prodotto dalla Blu Yazmine di Francesca Canetta e Ilaria Dallatana (lo stesso del soprannominato Il Collegio).

La caserma, le anticipazioni della prima puntata: reclute, istruttori e location

Nella prima puntata de La Caserma saranno presentati i primi tredici protagonisti. I ragazzi sono George Ciupilan (ex partecipante de Il Collegio), Luca Ferrettini, Nicholas e William Lapresa, Alessandro Badinelli, Omar Hussain, Antonio Gennarelli. Le ragazze sono Erika Mattina, Naomi Akano, Alice Paniccia, Linda Mauri, Martina Albertoni ed Elena Santoro. Nessuno di loro ha mai vantato un’istruzione militare prima di essere reclutato: sono studenti, lavoratori e neet (giovani che né studiano, né stanno cercando lavoro), che hanno colto l’occasione di mettere alla prova la propria tenacia.

I giovani militari saranno coordinati ed istruiti da un corpo di cinque professionisti del settore, coordinati dal severo Renato Daretti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi. La squadra di trainer opererà nell’algido scenario invernale della provincia di Trento, in particolar modo nella località di Levico, dove sorge il campus de La Caserma: quattro edifici, un piazzale per le esercitazioni, un fiume, un lago e le cime alpine da contorno.

La Caserma, il programma e second screen

La Caserma è un programma scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli. La regia è di Riccardo Valotti.

È possibile seguire la trasmissione su RaiPlay, su cui verranno pubblicate le puntate intere al termine della messa in onda. L’hashtag per commentare il programma sui social è #lacaserma. Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.