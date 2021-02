Tornano a squillare le trombe de La Caserma, il docu-reality di Rai 2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, in onda con il secondo appuntamento oggi, mercoledì 3 febbraio alle ore 21.20. Che cosa succederà nella puntata di stasera? Scopriamo le anticipazioni.

Otto nuovi ragazzi sono pronti a varcare la soglia della caserma, unendosi al gruppo di reclute che già sono state assoldate la scorsa settimana. Come ogni innesto, si prevedono scintille fra i “veterani” e le nuove leve. Gli otto ragazzi pronti ad indossare la divisa militare saranno Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa. Gli ultimi arrivati dovranno affrontare subito delle prove fisiche, per comprendere immediatamente come funzionino le cose a Levico, anche istruiti dai loro colleghi.

Tra le novità che saranno introdotte nelle abitudini della dura vita militare, una lascerà piuttosto scossi i commilitoni: si tratta del servizio di piantone notturno, che costringerà i ragazzi a sorvegliare la caserma dal tramonto all’alba. Fatiche inedite, che saranno ricompensate con lo svago allo spaccio, dove i concorrenti dell’esperimento sociale potranno sollazzarsi fra birre e risate.

Durante la seconda settimana di gioco, inoltre, i 21 ragazzi si diletteranno nell’arte del camouflage. Le reclute impareranno le tecniche per dissimularsi tra la vegetazione, utili per nascondersi e difendersi dai nemici. Verranno inoltre divisi in tre squadre in vista della prima prova di gruppo, la corsa zavorrata, ottima occasione per far scoppiare le tensioni ancora sopite.

A guidare la narrazione ci penserà la voce di Simone Montedoro. La Caserma è un programma scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli. La regia è di Riccardo Valotti. Il programma è disponibile alla visione su RaiPlay.