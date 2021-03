La caserma, anticipazioni della puntata finale di mercoledì 10 marzo 2021

La caserma, il docu-reality di Rai 2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, torna in onda questa sera, mercoledì 10 marzo 2021 alle 21.20 per l’ultimo appuntamento. Le reclute si accingono a concludere la loro esperienza militare, affrontando le ultime esercitazioni con l’adrenalina ai massimi livelli. Scopriamo le anticipazioni dell’ultima puntata, in onda anche su RaiPlay.

È tempo delle lezioni finali nella caserma di Levico, che le reclute vivranno con la voglia di combinare le ultime bravate prima dell’ultimo squillo di tromba. Non mancheranno estenuanti addestramenti e prove di fatica, che vedranno solo una delle squadre di soldati trionfare. Ci sarà spazio per il sudore, ma anche per le lacrime. Ad intrattenere i ragazzi e le ragazze che hanno vissuto l’esperimento sociale fino alla fine arriverà anche Elettra Lamborghini, tra le protagoniste della prossima Isola dei Famosi (nonostante il possibile ritardo, che vi abbiamo anticipato in esclusiva).

Come vivranno il ritorno alla vita in borghese i concorrenti che hanno preso parte al programma di Rai 2? Lo vedremo nelle scene conclusive della prima stagione de La Caserma, che nel corso delle settimane ha accolto le storie di vita di Alice Paniccia, Elena Santoro, Erika Mattina, Linda Mauri, Martina Albertoni, Naomi Akano, Alessandro Badinelli, Antonio Gennarelli, George Ciupilan, Luca Ferettini, i gemelli Nicolas e William Lapresa, Omar Hussain, Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa.