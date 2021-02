Questa sera in prima serata su Rai 2 nuovo appuntamento con La caserma, il docu-reality prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Quella in onda stasera mercoledì 10 febbraio, sarà la terza puntata. Che cosa succederà nella puntata di stasera? Scopriamo le anticipazioni.

Come sempre i 21 ragazzi saranno costantemente richiamati al dovere con prove di forza fisica, dimostrazioni e capacità di concentrazione, maturità e carattere. Fra i momenti che caratterizzeranno l’addestramento, anche una prova di approfondimento culturale, un ripasso di storia il cui ‘professore’ sarà un ospite d’eccezione: il giornalista, storico e scrittore Aldo Cazzullo.

La lezione sarà centrata su storie epiche di persone e protagonisti che hanno fatto grande la storia: le donne in guerra. Dal giovane soldato Viktoria Savs che nascose la sua sessualità (rivelandola a pochi eletti), alle portatrici della Carnia. E ancora i “figli della guerra” ovvero coloro che nacquero da violenze subìte dalle donne e che vennero salvati e curati nel primo istituto fondato per la sopravvivenza: il San Filippo Neri di Portogruaro.

Tornando sulle dinamiche di questa puntata, i 21 allievi avranno a che fare con un’esercitazione esterna in squadre. Una prova in cui verranno utilizzate riproduzioni di armi finte per testare la loro caparbietà nelle situazioni più pericolose come, ad esempio, i puntatori laser ed altri effetti.

Nelle pause vedremo anche come procede la convivenza tra i ragazzi nella caserma: il primo gruppo di allievi intanto organizzano uno scherzo con una nuova entrata. Altro momento di svago sarà riempito da un compleanno da festeggiare, senza sgarri però!